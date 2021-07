https://cz.sputniknews.com/20210729/plesata-decastelo-urcite-jsi-nikdy-predtim-nic-takoveho-nevidel-15312445.html

Plešatá Decastelo? Určitě jsi nikdy předtím nic takového neviděl

Česká herečka, modelka, moderátorka Eva Decastelo se rozhodla šokovat své sledující na Instagramu a radikálně změnila účes. Na novém videu se objevila před... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Naštěstí se nemusíte bát o luxusní kudrlinky herečky, Decastelo se právě bavila s novým filtrem na sociální sítí Snapchat.„Co by člověk všechno mohl udělat pro roli. Ale naštěstí nemusí,” napsala v příspěvku k videu.Uživatelé v komentářích různě ocenili takovou transformaci, někdo nemohl pochopit, že se jedná pouze o filtr, někdo jen žertoval.„A zítra v Blesku... Eva Decastelo se zbláznila. Jaký to je pocit, být na chvilku plešounek?” napsala izzylka.Stylista silvie.siegr_muah_stylist také podpořila žert: „No a jsem bez práce.“„Že by lebkoun??, “ vtipkoval milan.zdych.„Řekl bych, díky pěknému obličeji, se mně líbíš...“ nezůstal stranou jan.drobny.Michalkrivka okomentoval: „A já myslel, že se natáčí pokračování Návštěvníků.“Bez dovolenéDříve Decastelo v rozhovoru pro portál Super.cz. řekla, že na dovolenou u moře může letos zapomenout kvůli tomu, že naskočila do divadelní sezóny a stále natáčí seriál Slunečná.Dodala ale, že plánuje výlet s dětmi mimo Prahu.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

