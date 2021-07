https://cz.sputniknews.com/20210729/pohodlny-pro-vsechny-schneider-vysvetlil-proc-je-koudelka-idealnim-sefem-bis--15305627.html

Pohodlný pro všechny. Schneider vysvětlil, proč je Koudelka ideálním šéfem BIS

Publicista a vojenský analytik Jan Schneider v komentáři pro První zprávy připomíná, že současnému řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Schneider poukazuje na tři možné scénáře vývoje situace: buď vláda Koudelku jmenuje ještě na druhé funkční období, nebo jmenuje na jeho místo někoho jiného anebo nejmenuje nikoho a vedení BIS přejde na statutárního zástupce ředitele.„To natahování na skřipec není od vlády hezké, a ještě méně pěkné by bylo, kdyby místo Koudelky jmenovala někoho jiného. Důvodů je mnoho. Například ten, že Koudelkovi se ta funkce líbí a nechal se slyšet, že by to rád dělal dál. A to není jen tak do větru vyslovené přání, protože volně pobíhající neukojený bývalý ředitel BIS, nadupaný informacemi a disponující mnoha kamarády (alespoň do doby, kdy byl ve funkci), to asi není nic, co by si vláda k tomu všemu mumraji ještě přála,“ stojí v komentáři autora.Následně Schneider přichází s myšlenkou, že setrvání Koudelky ve funkci by jistě vyhovovalo mnoha subjektům v zahraničí. Podle analytika jde o ty, „kteří ho znají a cení si, jak jim naslouchá a jak předané rady inovativně realizuje, čímž ochlazuje až zamrazuje jisté české zahraničně politické vztahy, samozřejmě s ekonomickými důsledky“.Analytik dále připomněl, že Koudelka, coby ředitel české kontrarozvědky BIS, byl velmi pozoruhodně vyznamenán americkou rozvědkou CIA, a to ocenění lichotivé podle Schneidera není. Autor příspěvku důkladně vysvětlil proč.„Vyznamenání mělo formu Tenetovy medaile zřejmě nikoliv náhodou, jak je vidno z přiložené vše vystihující a osvětlující fotografie. Tehdejší ředitel CIA George Tenet na ni přihlíží vystoupení amerického ministra zahraničí Colina Powella v Radě bezpečnosti OSN před americkou agresí do Iráku v roce 2003. Powell po čase označil toto své vystoupení za nejhanebnější den svého života, protože prezentoval desinformaci doslova globální, když mával jakousi zkumavkou, která měla charakterizovat nebezpečnost Iráku pro celý svět. Tenetem řízená CIA se na této blamáži podílela, takže po Tenetovi pojmenovaná medaile je spíše ostudným cejchem,“ uvedl.Od Schneidera nechybí lakonická zmínka o výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, čímž došlo k bezprecedentní diplomatické roztržce mezi Českou republikou a Ruskou federací.Přitom se Schneider domnívá, že setrvání Koudelky ve funkci by však zcela jistě vyhovovalo i Rusům, protože za ta léta ho mají přečteného.„Vědí, kde začínal sloužit, vědí velmi dobře, kdo byli jeho zpravodajští učitelé, znají jeho psychologický profil, priority i reakce. Vědí, jak manipuluje s vládou, znají tedy způsob, jak přes Koudelkovy předvídatelné reakce ovlivnit českou vládu, aniž by si to kdo uvědomil, protože Koudelka i vláda jsou přesvědčeni, že jednají autonomně,“ poznamenal analytik.Kdyby vláda jmenovala ředitelem BIS někoho jiného, odpovídalo by bezpečnostním zásadám, že se ve zpravodajské branži dlouhodobé setrvávání špičkových funkcionářů ve stejných funkcích stává bezpečnostním rizikem.„A jediný, kdo by z toho mohl profitovat, by byla Česká republika,“ vyzdvihl Schneider.Publicista upozornil na to, že jmenování Koudelkova nástupce by na čas zastavilo mnohé probíhající cizí zpravodajské aktivity na našem území. Kromě toho zpravodajské služby by musely vyvinout poměrně rizikové aktivity, aby se pokusily případného nového ředitele BIS dobře „přečíst“.„Hrozilo by též, že by se nový ředitel rozhodl změnit politikům nadbíhající aktivistický vehikl opět v tajnou zpravodajskou službu. Že by zmizel z médií i z očí veřejnosti. Přestal by vydávat veřejné výroční zprávy, protože by si přečetl zákon, v němž nic takového není, a věděl by, že zpravodajská služba smí dělat pouze to, co jí přikazuje zákon,“ napsal ve finální části Schneider, kde otevřeně poukázal na to, co postrádá současný šéf BIS.

Červenáček Když byl někdo nepostradatelný, "oblíbený," šlo jej vždy odstranit ukázáním jeho kiksů.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

