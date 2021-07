https://cz.sputniknews.com/20210729/policie-patra-po-ridici-auta-ktery-srazil-12leteho-cyklistu-a-z-mista-ujel-15311542.html

Policie pátrá po řidiči auta, který srazil 12letého cyklistu a z místa ujel

Policie pátrá po řidiči auta, který srazil 12letého cyklistu a z místa ujel

Policie zveřejnila na svých webových stránkách článek s prosbou o pomoc. Pátrají totiž po řidiči tmavého osobního auta, který v České Lípě srazil cyklistu, na... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T15:52+0200

2021-07-29T15:52+0200

2021-07-29T15:52+0200

česko

policie čr

dopravní nehoda

pátrání

nehoda

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/973/11/9731185_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4f69aedc6de3a345b0984fe6c86be9d9.jpg

Jak policie uvedla na webu, k incidentu došlo 23. července kolem 14:50. Tehdy projížděl přes přechod pro chodce v Bulharské ulici v České Lípě ve směru od parčíku k hotelu Olympia 12letý cyklista, přičemž na tomto přechodu ho srazil z kola neznámý řidič auta tmavé barvy. Ten do Bulharské ulice odbočil na světelné křižovatce z Hrnčířské ulice ze směru od centra.Chlapce odvezla zdravotnická záchranná služba z preventivních důvodů na vyšetření do nemocnice, kde byl hospitalizován do soboty. Jak uvedli policisté, hoch je po střetu s vozidlem a následném pádu na silnici naštěstí v pořádku, jen ho ještě stále bolí naraženina na noze.„Touto cestou se obracíme s výzvou na řidiče tmavého vozidla, který cyklistu srazil, aby nás kontaktoval a podal nám k nehodě vysvětlení. Současně žádáme veřejnost o pomoc při jeho vypátrání. Pokud jste viděli nehodu nebo průjezd vozidla tímto úsekem v pátek krátce před 15. hodinou, ozvěte se nám prosím na linku 158. Pomohly by nám také záběry z palubních kamer projíždějících vozidel, Protože ze záznamu na bezpečnostní kameře nelze zjistit registrační značku vozidla a s naprostou jistotou ani tovární značku. Na závěr pokládáme za užitečné okomentovat i to, že cyklisté nesmějí přechody pro chodce na kole přejíždět, ale po přechodech mohou jen přecházet a kolo vést vedle sebe,“ uvedli dále.Policie hledala svědkyPřipomeňme, že na začátku července pražská policie zveřejnila video útoku muže cizince na dvojici v metru. Policie prosila občany o pomoc, a o to, aby se přihlásili svědci události. Napadená dvojice utrpěla vážná zranění. Útočníkem byl 30letý muž, kterého policie zadržela.„Kriminalisté prvního oddělení třetího policejního obvodu vyšetřují případ fyzického napadení mezi dvěma muži a ženou, které se stalo v neděli 4. července osmnáct minut po sedmnácté hodině. Policisté šetřením zjistili, že k brutálnímu útoku mělo dojít již během jízdy ze stanice metra Anděl a vyvrcholilo na nástupišti metra Černý most,“ uvádělo se na stránce policie. Poškozená žena a muž utrpěli velmi vážná zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici. Podezřelého na místě zadržel pohotový kolemjdoucí, který jej na místě držel do příjezdu policistů. Ostatní svědci pak poskytovali první pomoc zraněným, dodali.Třicetiletý cizinec byl obviněn ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

https://cz.sputniknews.com/20210707/policie-cr-prosi-obcany-o-pomoc-hleda-svedky-brutalniho-utoku-na-cestujici-v-prazskem-metru-15078519.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie čr, dopravní nehoda, pátrání, nehoda, policie