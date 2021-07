https://cz.sputniknews.com/20210729/povinnosti-vuci-mezinarodnimu-spolecenstvi-slovensko-darovalo-vakciny-cesku-a-prodalo-sputnik-v-15312004.html

Povinnosti vůči mezinárodnímu společenství: Slovensko darovalo vakcíny Česku a prodalo Sputnik V

Slovensko darovalo České republice 10 000 dávek vakcíny Moderna. Vakcíny, které nebudou použity na očkování na Slovensku, budou prodány dalším zemím, případně... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Informovala o tom mluvčí Ministerstva zdravotnictví SR Zuzana Eliášová.Doplnila, že vyprodané byly i přebytečné vakcíny Sputnik V. O dalších krocích v této oblasti bude resort zdravotnictví informovat.Slovenská média připomínají, že lídři členských států Evropské unie se zavázali do konce tohoto roku sdílet alespoň 100 milionů dávek vakcín pro třetí země v rámci iniciativy COVAX jako tzv. Team Europe.Podle aktuálních předpokladů by Evropská unie v druhé polovině 2021 měla mít nadbytek vakcín, a to v případě všech členských států.Je proto nezbytné, aby si Slovenská republika, jako členský stát EU, plnila své povinnosti vůči mezinárodnímu společenství.Připomeňme, že slovenský ministr financí a expremiér Igor Matovič minulý týden dostal první dávku ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Politik o tom informoval na sociální síti.Jak uvedl na Facebooku, termín na očkování dostal po 26 dnech od přihlášení.Na klinice cizokrajných chorob podle expremiéra ruskou vakcínou naočkovali přes osm tisíc lidí a měli minimum vedlejších účinků, z toho žádné závažné.„A pokud by dezoláti v politice, v SÚKLu a médiích Sputnik nedémonizovali, mohli jsme mít dnes naočkováno půl milionu lidí tak jako Maďaři. Pro ně však tupý boj vůči Rusku a Matovičovi byl cennější než zdraví a životy lidí,“ konstatoval politik.Na jejich „tupost“ podle ministra financí doplatí všichni, „protože dnes už se mohou i na hlavu stavět, ale pokud odradili od Sputniku pochybovače v době covidové hrozby, ty stejné lidi už ničím nepřesvědčí na nic jiného, a to ani v době relativního covidového klidu“.Dodávky Sputniku V na SlovenskoMatovič ještě coby předseda slovenské vlády se během zuřící druhé vlny pandemie koronaviru rozhodl zakročit a Sputnik na Slovensko dovezl i bez souhlasu koaličních partnerů.„Když to zase bude někomu vadit, že jsem tajně jednal s ruskou stranou, tak se omlouvám. Je to obrovský úspěch,“ řekl ještě v době, kdy zastával premiérský post.Matovič tehdy argumentoval tím, že velká část populace, podle jeho odhadů půl milionu, by se chtěla dát očkovat jen ruskou vakcínou.Zájem o očkování se však ukázal být podstatně nižší, počet očkovaných první dávkou překročil 15 tisíc. 160 tisíc dávek, kterým měla brzy skončit expirace, nakonec od Slovenska odkoupilo zpět Rusko.

