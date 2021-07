https://cz.sputniknews.com/20210729/premier-sr-vydal-stanovisko-k-protestum-v-bratislave-podle-policie-nedoslo-k-vyraznym-porusenim-15314099.html

Premiér SR vydal stanovisko k protestům v Bratislavě. Podle policie nedošlo k výrazným porušením

Dnes před Prezidentským palácem v Bratislavě proběhla další protestní akce nespokojených Slováků. Protestujícím se nelíbí protikoronavirová opatření vlády a... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Slovenský premiér Eduard Heger zveřejnil na svém účtu na sociální síti stanovisko k dnešní protestní akci, která proběhla v Bratislavě před Prezidentským palácem.Policie Slovenské republiky na brífinku uvedla, že během protestů nedošlo k žádným útokům na osoby. Bylo však poškozeno jedno osobní vozidlo, pachatel byl zadržen na místě.Viceprezident policejního sboru Róbert Bozalka na brífinku uvedl, že policie bude pátrat po organizátorech protestů, kteří budou stíháni za to, že konání protestu předem nehlásili.Bozalka také dále uvedl, že protest je od rána monitorován kamerami a policie bude v nejbližších dnech řešit všechny přestupky, ke kterým došlo. Průběh protestu označil za celkem pokojný.Krajský policejní ředitel Viliam Adamec uvedl, že je velice těžké zasahovat vůči protestujícím, nakolik je pro policisty těžké je rozlišit od turistů.„Od Kanceláře prezidentky SR jsme dostali požadavek, abychom zabezpečili ochranu oplocení Prezidentského paláce, co jsme i udělali,“ řekl Adamec. Policie zatím nemá informace o tom, jak dlouho bude protest trvat. Protestující však uvádějí, že se tak lehce nevzdají, a že budou protestovat až do soboty.Během brífinku Adamec i Bozalka vyvrátili informace, že by před Bratislavou byly zastavovány autobusy s osobami, které mířily na protest.Podle Bozalky policie situaci monitoruje a nemůže překračovat své pravomoci.„Situace není vyeskalována do protiprávních konání účastníků,“ uvedl Adamec.Protestní akce v Bratislavě odsoudila také vicepremiérka a šéfka hnutí Za lidi Veronika Remišová.„Nemyslím si, že blokování dopravy v rámci neohlášené demonstrace je druh protestu, kterým se kultivovaně prosadí nějaké požadavky. Bezpečnostní složky mají povinnost chránit životy, zdraví a majetek, proto v případě narušení veřejného pořádku mají plné právo zasáhnout,“ uvedla Remišová. Také apelovala na politiky, aby ti nepodněcovali vášně, konspirace a dezinformace. Takové konání v dané situaci je podle ní proti zájmu země i zdraví občanů.„Dokdy budeme ustupovat hoaxům a hloupostem. Věci jsou vzhůru nohama a přišel čas se řídit zdravím rozumem a ne abychom byli donekonečna korektní a chápaví. Zejména, když nezní argumenty, ale hlouposti,“ uvedl místopředseda hnutí Juraj Šeliga. Dodal, že protestující, kteří zablokovali dopravu v Bratislavě, tímto omezují svobodu ostatních.Protesty před prezidentským palácemVe slovenském hlavním městě pokračují protesty. Protestující se tentokrát sešli u Prezidentského paláce. Nespokojenému davu se nelíbí protikoronavirová opatření a novela o veřejném zdraví, kterou podepsala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.Podle odhadů se protestu účastní více než tisíc Slováků, přičemž na místo míří další protestující.Nespokojení demonstranti se později přesunuli od Prezidentského paláce dál do ulic Bratislavy a komplikují dopravu.Protestující se nehodlají vzdát. Protestovat budou do té doby, dokud to bude potřeba. Požadují odstoupení vlády a ze zrady obviňují také prezidentku a požadují její odstoupení. Protestující vykřikují slogany jako „Chceme svobodu“, „Zrada národa“. Zmiňme, že kritice čelí také novináři.

Miner Peter Heger vydal stanovisko až dodatočne. V dnešnom verejnom vystúpení sa iba poďakoval tým, ktorí sa dali zaočkovať. O proteste v Bratislave, ktorý trvá od rána, ani slovo. Zrejme mu niekto poradil, že takáto ignorácia občanov by sa mu mohla vypomstiť. Prezidentka má obavy o plot pri prezidentskom paláci, protestujúci ju tiež nezaujímajú. Zrejme čaká na pokyny spoza oceánu a to môže chvíľu trvať. Úsmevná je aktívna reakcia až dvoch členov strany "Bez ľudí". Im sa zrejme ľahko kritizuje, keď vedia, že v parlamente zastupujú iba sami seba. 0

Ωmega.. . Východ sa ešte nepohol ,stačí 10 z každej dediny hoc aj peši nezabudnite sí nutné nástroje a proviant ,pripraveniných na všetko ,z čoho žije štát ,z tranzitu ako i mi odpuštame svojim vinikom elektkriýka voda plín 0

bratislava

