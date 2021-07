Při útoku Tálibánů v Afghánistánu zemřelo osm vojáků

https://cz.sputniknews.com/20210729/pri-utoku-talibanu-v-afghanistanu-zemrelo-osm-vojaku-15304677.html

Osm afghánských vojáků zemřelo při útoku bojovníků hnutí Tálibán* na hraniční přechod v provincii Nangarhár na východě Afghánistánu, uvedl Sputnik zdroj z... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a ozbrojenci hnutí Tálibán*, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům.Mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem* začala v hlavním městě Kataru 12. září 2020.Americká administrativa od 1. května zahájila a do 11. září slibuje ukončit stažení vojsk z Afghánistánu v koordinaci se spojenci.Stažení vojákůV květnu začal Washington na příkaz amerického prezidenta Joea Bidena stahovat vojáky z Afghánistánu. Původně se uvádělo, že stažení bude dokončeno do 11. září, ale mohlo by to být i dříve. Administrativa uvedla, že bude i nadále pomáhat Afghánistánu v boji proti terorismu a plánuje prozkoumat možnost zajištění bezpečnosti v regionu umístěním svých sil v zemích sousedících s Afghánistánem.USA a jejich spojenci z NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Jednalo se o součást kampaně „Trvalá svoboda“, která byla reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001. V roce 2014 podepsaly Afghánistán a také USA a NATO dohody, které spojencům umožňují udržovat v zemi omezenou vojenskou přítomnost. Od 1. ledna 2015 byla bojová operace nahrazena výcvikovou misí Resolute Support.V roce 2020 podepsaly USA a radikální hnutí Tálibán první dohodu za více než 18 let války, která předpokládá stažení zahraničních vojsk již v květnu tohoto roku, pokud násilí v zemi skončí. V současné době je v Afghánistánu méně než 10 000 vojáků NATO a partnerských států aliance, včetně 2 500 vojáků USA. Jejich hlavním úkolem je výcvik a poradenství afghánským bezpečnostním silám.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

