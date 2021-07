Princ Harry byl tvrdě zesměšněn v novém animovaném seriálu zaměřeném na prince George

https://cz.sputniknews.com/20210729/princ-harry-byl-tvrde-zesmesnen-v-novem-animovanem-serialu-zamerenem-na-prince-george-15310192.html

Streamovací platforma zveřejní prvních 12 epizod seriálu 29. července. Před premiérou seriálu zveřejnila HBO Max dvouminutovou upoutávku, v níž se objevuje i postava Harryho.V klipu předává komorník smyšlenému Georgovi pohlednici z Kalifornie. Scéna pak přechází do normálně vypadajícího bytu v USA, kde se postava vypadající jako Harry potuluje pod ustaraným pohledem své manželky Meghan. Zdá se, že vévoda ze Sussexu, kterého namluvil hollywoodský herec Orlando Bloom, má potíže pochopit, že už nežije v paláci.„Tohle je možná nejmenší palác, v jakém jsem kdy byl,“ řekl. Meghan, kterou namluvila Condola Rashadová, řekla: „No, je to... byt.“ Načež vévoda odpověděl: „Ano, apartmánový palác, vím. Spousta malých paláců uvnitř jednoho velkého paláce.“Královnu namluvila Frances de la Tourová, hvězda seriálu Hra o trůny Sophie Turnerová namluvila princeznu Charlotte a Dan Stevens zase prince Charlese i prince Philipa. Prince George namluvil sám autor Janetti.Seriál měl mít původně premiéru na jaře, ale po úmrtí prince Philipa byla premiéra odložena.Nutno podotknout, že dvouminutový trailer nezůstal bez odezvy lidí. Někteří totiž byli rozhořčeni kvůli rozhodnutí zaměřit satirický pořad na osmileté dítě.Jeden z fanoušků vévodů ze Sussexu na Twitteru napsal: „Nezajímají mě členové rodiny, kteří jsou stále na tom malém ostrově, ale tohle je špatné na mnoha úrovních. Nechte děti na pokoji. PS. Harry a jeho rodina žijí na panství, ne v malém bytě, jak si vy přejete.“Jeden uživatel zase přirovnal tento pořad k pořadu Windsorovi na kanálu Channel 4, dalšímu satirickému televiznímu pořadu zaměřenému na královskou rodinu. „(Seriál) Windsorovi je vtipný, protože se nedotýká dětí. Tento kreslený seriál je krutý a nevkusný.“Vztahy s rodinouPodle zdroje z britských médií mohou vévodové ze Sussexu v nejbližší době přistoupit na krok, který bude mít zásadní vliv na jejich vztahy se svou rodinou. Jedná se totiž o křtiny jejich dcery Lilibet, které mohou proběhnout v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Jde přitom o velmi kontroverzní rozhodnutí, protože napětí v rodině je stále vysoké.Místo křtin Lilibet, dcery prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, může hrát důležitou roli v urovnání vztahů vévodů ze Sussexu s dalšími členy královské rodiny. Jak uvádí britská média, jeden ze zdrojů poznamenal, že se princ Harry opakovaně zmiňoval o svém přání pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří, která se nachází v královské rezidenci ve Windsoru, s čímž údajně souhlasí i Meghan. Za zmínku stojí i to, že Archie, syn Harryho a Meghan, byl pokřtěn před dvěma lety právě v této kapli. Nyní se však situace poněkud změnila, a to nejen kvůli ukončení Harrym a Meghan svých královských povinností a odchodu z královské rodiny, ale i kontroverzním prohlášením v médiích, konkrétně během rozhovoru s Oprah Winfreyovou, což výrazně přispělo k nárůstu napětí mezi vévody ze Sussexu na straně jedné a ostatními členy rodiny na straně druhé.Podle názoru odbornice na královskou rodinu může případné rozhodnutí pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří v přítomnosti královny Alžběty II. vypadat velmi trapně s ohledem na současné vztahy uvnitř rodiny.Rozhodnutí pokřtít svou dceru v rezidenci Windsor se může stát významným krokem, jímž vévodové ze Sussexu ukáží své těsné spojení s královskou rodinou, zatímco opačná volba může prohloubit krizi a nedůvěru mezi královským párem a Windsory.

