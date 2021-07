https://cz.sputniknews.com/20210729/rusky-soud-poprve-pokutoval-google-za-odmitnuti-lokalizace-dat-obcanu-rf-15308260.html

Ruský soud poprvé pokutoval Google za odmítnutí lokalizace dat občanů RF

Ruský soud poprvé pokutoval Google za odmítnutí lokalizace dat občanů RF

Google byl poprvé pokutován za porušení ruské legislativy ve sféře osobních dat, sdělil Sputniku Taganský soud v Moskvě. 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T12:46+0200

2021-07-29T12:46+0200

2021-07-29T12:46+0200

pokuta

rusko

svět

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/269/06/2690639_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_c7f358c08264321bb94121105f0ceb94.png

„Společnosti byla uložena pokuta ve výši tří milionů rublů,“ řekla Sputniku mluvčí úřadu Zulfija Gurinčuková. Pokuta byla uložena za to, že společnost nesplnila povinnost ohledně zajištění záznamu, systematizace, shromažďování, ukládání, upřesnění (obnovy, změny) nebo odstranění osobních dat občanů RF s použitím databází na území země.Maximální pokuta pro právnickou osobu činí šest milionů rublů.V roce 2020 byly za stejný přestupek pokutovány společnosti Facebook a Twitter, pokuta pro každou činila čtyři miliony rublů.Pokuta ve FranciiFrancouzský protimonopolní regulátor uložil společnosti Google pokutu ve výši 500 milionů eur, také jí hrozí dalších 900 tisíc denně. Píše se na portálu daného úřadu.Důvodem pro pokutu bylo, že Google ignoroval několik soudních zákazů z dubna 2020.Regulátor také požádal společnost, aby poskytla návrhy ohledně odškodnění vydavatelů a tiskových agentur za běžné použití chráněného obsahu. Pokud tak Google neučiní do dvou měsíců, bude muset zaplatit 900 tisíc eur za každý den.Jde o to, že v roce 2019 si několik odborových svazů zastupujících vydavatele a také agentura France Presse stěžovaly na to, že Google zneužívá své dominantní postavení v rámci zákona o souvisejících právech. V dubnu 2020 nařídil protimonopolní úřad IT gigantu, aby se dohodl s vydavateli na odškodném.

https://cz.sputniknews.com/20210708/media-vice-nez-polovina-americkych-statu-zazalovala-google-u-soudu-15085066.html

❌➗➖➕ Neškodilo by Google, Facebook a Twitter zkonfiskovat, jako to Trump udělal s Čínským TikTok, nebo donutil ruského podnikatele Deripaska, že 2018 v USA musel prodat jeho firemní podíly na Rotschildovou židobanku... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾 27

❌➗➖➕ Google je potřeba v každé zemi odšpionážnit a nutit platit podnikatelské daně, jako i platí jiné cizí firmy. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 11

13

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pokuta, rusko, google