Škoda Auto bude i v srpnu čelit nedostatku čipů

Týdeník Škodovácký odborář uvedl, že odstávka ve výrobě bude ve Škodě Auto delší, než se původně plánovalo. Důvodem je přetrvávající nedostatek čipů. 29.07.2021, Sputnik Česká republika

„Výroba vozů bude stát i týden po hromadné dovolené,“ stojí v týdeníku s tím, že důvodem nedostatku je „zastavení provozu továrny na výrobu čipů v minulých dnech“.„Nejen, že se k původně naplánované hromadné dovolené ve 31. a 32. kalendářním týdnu připojila odstávka výroby před dovolenou, tedy ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července, ale situace s nedostatkem čipů a dalších komponentů se zhoršila natolik, že se výroba vozů nerozjede ani ve 33. kalendářním týdnu, tedy v týdnu po hromadné dovolené,“ stojí v publikaci. Zaměstnanci, nehledě na odstávku výroby, budou pobírat 85 % průměrné mzdy.K obnovení výroby dojde podle dosavadních plánů z neděle na pondělí 23. srpna, týkat se to přitom bude jak závodu v Mladé Boleslavi, tak i závodu v Kvasinách.Elektrické vozyŠkoda Auto v polovině květně zahájila prodej nového elektrického vozu Enyaq iV. Katalogové cena převyšuje milion korun. Nehledě na to si hned v počáteční fázi prodeje vůz objednalo 400 lidí.Enyaq iV nabízí dojezd až 535 kilometrů. K dispozici budou dvě provedení: základní s baterií o kapacitě 62 kWh a výkonnější s baterií 82 kWh, přičemž poslední opci dal přednost drtivý podíl prvotních zákazníků, a to za aktuální cenu 1 202 900 korun.Za účelem vytvoření infrastruktury společnost buduje vlastní síť nabíjecích bodů, v areálech dealerství značky je k dispozici dohromady 226 veřejných či poloveřejných nabíjecích stanic. Po celé republice se v současné době provozuje přibližně 700 dobíjecích stanic, které zvládnou v jednu chvíli nabíjet zhruba 1400 aut. Jen ČEZ za poslední rok postavil 100 takových objektů.V loňském roce Škoda Auto, která je zastoupena na stovce trhů, dodala přes jeden milion aut po celém světě. Firma provozuje tři výrobní závody v České republice. Navíc se vozy značky Škoda vyrábějí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Indii, na Ukrajině a v Kazachstánu.

