https://cz.sputniknews.com/20210729/tabakovy-gigant-vyzve-k-prechodu-od-cigaret-k-drogam-15299289.html

Tabákový gigant vyzve k přechodu od cigaret k drogám

Tabákový gigant vyzve k přechodu od cigaret k drogám

Největší britská tabáková firma British American Tobacco zvažuje prodej konopí, protože se aktuálně snaží o odklon od tradičních cigaret. Informoval o tom... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T08:05+0200

2021-07-29T08:05+0200

2021-07-29T08:05+0200

svět

tabák

společnost

drogy

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/816/41/8164126_0:142:3069:1868_1920x0_80_0_0_0888efe6bee842dcde862464598a83e8.jpg

Na daném portálu se uvádí, že pomocí tohoto kroku chce společnost snížit dopad svých výrobků na zdraví lidí.Nehledě na to, že tradiční doutníky jsou hlavním zdrojem příjmů společnosti British American Tobacco, společnost nynísměřujeke změně a tvrdí, že jádrem strategie je ESG (otázky životního prostředí, sociální a správní).Připomeňme, že vbřeznu získal tabákový gigant 20procentní podíl kanadského výrobce léčebného konopí Organigram a podepsal dohodu o výzkumu nové řady produktů pro dospělé s touto drogou.Za zmínku stojí i to, že v červenci se vedení největší tabákové společnosti Philip Morris International vyjádřilo pro zákaz prodeje cigaret ve Velké Británii.Dříve se uvádělo, že bynejvětší výrobci cigaret v Rusku mohlizastavit výrobu těchto produktůkvůli nedostatku surovin. K tomu došlopoté, co Federální služba pro veterinární a rostlinolékařský dohled (Rosselchoznadzor) zakázaladovoz tabáku z Indie, Jihoafrické republiky, Brazílie, Tanzanie a Malawi. Rosselchoznadzor však o deset dní později zrušil zákaz dodávek surového tabáku a zbytkůz Brazílie.Vodní dýmka vs. cigaretyRuský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov ve vysílání televizní stanice Rossija 1 prozradil, že vodní dýmka je škodlivější než cigarety. Mnozí lidé jsou tak podle jeho slov na omylu, když považují vodní dýmku za bezpečný způsob kouření.Lékař upřesnil, že kouření vodní dýmky může být příčinou vzniku rakoviny plic kvůli vdechování drobných disperzních částic kouře.Zároveň dodal, že bezpečný způsob kouření neexistuje, týká se to také dýmky a doutníků. Lékař je označil za rizikový faktor vzniku rakoviny dutiny ústní.

https://cz.sputniknews.com/20210728/odbornice-na-vyzivu-varovala-pred-nebezpecim-kavy-ke-snidani-15284266.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tabák, společnost, drogy, velká británie