„Těhotenství!“ Fanoušci Evy Burešové známou herečku podezírají z těhotenství

Když oblíbená herečka a zpěvačka sdílela na Instagramu novou fotografii, zřejmě netušila, co tím vyvolá. Spousta jejích příznivců totiž téměř okamžitě začala... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Možná se budete divit, ale za spekulacemi o Eviném těhotenství stojí jeden jediný obyčejný outfit. Tato kráska se totiž pochlubila novým oversized přírůstkem do šatníku a pár lidí hned začalo přemýšlet o tom, zda jde opravdu jen o tento jediný přírůstek…Na ní je zachycena s hrnkem v ruce, v brýlích a ve velké volné košili. Nešťastná póza však u mnohých vzbudila pocit, že by mohla být těhotná.„Jakoby bříško,“ spekulovali i další o možném jiném stavu.Kromě těchto poznámek si ale fanoušci pro Evu přichystali spoustu lichotek. Ty se týkaly především toho, jak skvostně vypadá.Objevily se také zmínky o tom, že je Eva zkrátka dokonalá.A podobný názor měli i další: „Evičko, vy byste byla úžasná i v pytli od brambor.“Ženy obdivovaly i to, jaký super styl oblékání má. „Wow! Ta košile je skvělá! A Vám to samozřejmě jako vždy sluší,“ psaly.Maminka malého chlapečka si tak vyslechla chválu i na to, jak to má doma zařízené: „Aaaa, ty kytičky všude! Miluju!“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

