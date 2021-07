https://cz.sputniknews.com/20210729/to-by-byl-masakr-komentator-holec-se-vyjadril-k-moznemu-vitezstvi-piratu-ve-volbach-15312271.html

„To by byl masakr.“ Komentátor Holec se vyjádřil k možnému vítězství Pirátů ve volbách

„To by byl masakr.“ Komentátor Holec se vyjádřil k možnému vítězství Pirátů ve volbách

Komentátor Petr Holec ve svém pravidelném pořadu na kanálu Xaver Live ilustroval chování Pirátů vůči zájmům České republiky v zahraničí. Na paškál si vzal... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T20:09+0200

2021-07-29T20:09+0200

2021-07-29T20:09+0200

česko

piráti

čez

arbitráž

politika

bulharsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/295/24/2952408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9267be71ca44ee8715a838dda1c7c402.jpg

„Víte, že ČEZ teď víceméně dokončil tu svoji smutnou anabázi v Bulharsku a pustil se do arbitráže o nějakých 30 miliard korun s Bulhary, protože viní bulharský stát z toho, že mu zmařil investici do tamní elektrárny ve Varně. Takže chápete, že jde o velké peníze. Bulhaři se snažili, aby k té arbitráži vůbec nedošlo,“ prohlásil komentátor.Následně poukázal na chování senátora Lukáše Wagenknechta, který vystupoval v bulharské televizi, kde podle názoru komentátora ohrozil pozici Česka v rámci celého procesu.„Arbitráž bude. A představte si, začátkem července, kdo jiný než senátor, známý bonzák a pirátský kandidát na ministra financí Lukáš Wagenknecht, jel do Bulharska, v tuhle dobu, kdy tam ČEZ bojuje o 30 miliard korun. Když ČEZ bojuje o 30 miliard korun, tak bojujeme o 30 miliard korun i my, protože ČEZ je polostátní firmy,“ uvedl a dodal: „Ministr financí vykonává v ČEZu vlastnická práva státu, takže už cítíte jistý rozpor. Lukáš Wagenknecht jezdí do bulharské televize a říká, že tam došlo ke korupčnímu jednání a nahrává Bulharům.“„(…) Já už jsem dlouho nezažil něco tak hloupého. Piráti by nikdy neiniciovali žádné šetření v Bulharsku. Bulharsko je jim úplně jedno, kdyby jim nešlo o to, aby tam vznikl průšvih s ČEZem,“ řekl s tím, že Piráti „jdou“ po státních a městských firmách, protože si myslí, že tam najdou korupci, kterou budou moci využít pro získání politických bodů proti svým soupeřům.„To samé dělají i v Bulharsku kvůli ČEZu,“ dodal.Pokud by Piráti vyhráli volby a Wagenknecht by získal post ministra financí, tak by musel zastupovat Českou republiku ve sporu s Bulharskem, což by vytvořilo velmi peprnou situaci. Vystoupení Wagenknechta v bulharské televizi přitom komentátor označil za „25 minut bizáru“.„Někdo tady psal, že ve volbách nás čeká masakr. To nepochybně. Pokud by ale náhodou Piráti šli do vlády a tenhle člověk se stal ministrem financí, tak to bude takový masakr, jaký si tady nikdo neumíme představit,“ uzavřel své vyjádření na téma pirátského chování komentátor Petr Holec.VolbyPirátům v posledních několika týdnech začaly padat volební preference. Jestliže ještě na začátku léta měla koalice Pirátů a STANu místy srovnatelné preference s hnutím ANO předsedy vlády Andreje Babiše, nyní se situace začíná obracet a Piráti ztrácejí.Podle předvolebního průzkumu agentury Median pro červen 2021 by zvítězilo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 26 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti a STAN se ziskem 21,5 %, na třetím místě koalice spolu se ziskem 20 %.

https://cz.sputniknews.com/20210729/pohodlny-pro-vsechny-schneider-vysvetlil-proc-je-koudelka-idealnim-sefem-bis--15305627.html

bulharsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, čez, arbitráž, politika, bulharsko