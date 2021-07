https://cz.sputniknews.com/20210729/ustavni-soud-sr-napravil-pochybeni-k-pravidlum-prechodu-pres-hranice-15308688.html

Ústavní soud SR napravil pochybení k pravidlům přechodu přes hranice

Ústavní soud Slovenské republiky dnes opravil usnesení k pozastavení části vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR týkající se režimu na hranicích... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Informovala o tom slovenská informační agentura TASR s odvoláním na tiskové oddělení Kanceláře Ústavního soudu SR.Původní usnesení pozastavovalo celý paragraf 9 zmíněné vyhlášky. Obsahuje tři odstavce, které upravují režim pro očkované první dávkou, pro pendlery a také pro děti. Pozastavením všech odstavců by se tak změny dotkly i pendlerů a dětí.Změny po zveřejnění usnesení ve Sbírce zákonů se dotknou osob, které byly očkovány první dávkou a pro které přechodné období končilo 2. srpna. Do momentu zveřejnění usnesení ve Sbírce zákonů pořád platí současný režim na hranicích.Zmiňme, že dříve došlo k pochybení ze strany Ústavního soudy při pozastavení zmíněné vyhlášky. Soud původně pozastavil celý paragraf 9 se všemi třemi odstavci, změny by se tak dotkly i pendlerů a dětí. Ústavní soud přiznal pochybení s tím, že pozastavení se týká pouze odstavce o režimu pro lidi s první dávkou vakcíny. Plyne z toho tedy, že režim pro děti a pendlery se nemění.Vyhlášku dříve napadla opozice, její návrh byl přijat ústavním soudem na další konání v celém rozsahu. Nová pravidla pro vstup osob na Slovensko, které dostaly první dávku vakcíny, platí od 19. července. Už první den po návratu můžou absolvovat PCR test a při negativním výsledku přerušit karanténu. Přechodná ustanovení se týkají pouze osob, které se do 9. července naočkovaly první dávkou a budou platit do 2. srpna. Poté pro ně bude platit povinnost podstoupit karanténu po návratu na Slovensku a test na covid-19 budou moci absolvovat nejdříve pátý den.

