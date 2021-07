https://cz.sputniknews.com/20210729/vcera-bylo-pozde-pravnicka-cirtkova-se-vyjadrila-k-presunu-afghancu-do-ceska-15313895.html

„Včera bylo pozdě.“ Právnička Čírtková se vyjádřila k přesunu Afghánců do Česka

„Včera bylo pozdě.“ Právnička Čírtková se vyjádřila k přesunu Afghánců do Česka

Vlivná právnička Monika Čírtková se vyjádřila k běžící debatě, zdali by do České republiky měli být převezeni Afghánci, kteří pomáhali české armádě při jejím... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T20:31+0200

2021-07-29T20:31+0200

2021-07-29T20:31+0200

česko

armáda čr

prezident

tálibán

humanitární pomoc

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1183/61/11836199_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_087cc647f30dd86cce3c7cb55243cd94.jpg

Jak uvádí právnička, že správné, že se situace okolo Afghánců pomáhajících české armádě při jejím působení v jejich zemi dostává do hledáčku médií a stává se z toho politické téma.Na věci prý nic nemění ani ten fakt, že jejich integrace do české společnosti bude náročná kvůli velkým kulturním rozdílům.„Afghánci věděli, že spolupráce s cizí armádou z nich činí cíl případné pomsty ze strany jejich soukmenovců, že budou vnímáni jako zrádci. Věděli, ale přesto jim máme pomoci,” myslí si.Podle jejích slov je hanbou státu, pokud ve válce využívá místní obyvatele a potom je nechá na holičkách. „Není to žádná dosud nepoznaná situace. Henry Kissinger ve svých pamětech rozebírá problém decentně označovaný jako „evakuace našich jihovietnamských přátel“,“ ilustruje situaci z americké války ve Vietnamu právnička.„Ti lidé nám pomáhali, pracovali pro nás, využívali jsme je, něco jsme jim i slíbili. Teď jsme poraženi, ustupujeme, odcházíme. A ti, kdo nám pomáhali, mají jít s námi,“ uzavřela své vyjádření Monika Čírtková.Varování ZemanaK situaci okolo lidí, kteří pomáhali české armádě v Afghánistánu, se vyjádřil i prezident republiky Miloš Zeman ústy svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.„Prezident republiky Miloš Zeman při nedávném setkání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem doporučil poskytnout pomoc těm, kdo v Afghánistánu pomáhali Armádě České republiky a kterým nyní hrozí zavraždění Talibánem. Prezident republiky se domnívá, že jakékoli odklady příslušného rozhodnutí mohou vést k tomu, že zradíme zhruba padesát pomocníků a dalších členů pomocného personálu a odsoudíme je na smrt,“ napsal hradní mluvčí na svých sociálních sítích.Nenadálé a rychlé stažení vojsk NATO z Afghánistánu a rostoucí aktivita radikálního hnutí Tálibán (zakázán v Rusku), které dobývá značná území, vyzdvihlo otázku urychlené pomoci těm afghánským občanům, kteří pomáhali vojákům Severoatlantické aliance. Ministr obrany ČR Lubomír Metnar dříve okomentoval situaci s poskytnutím pomoci spolupracovníkům českých vojáků v Afghánistánu. Podle jeho slov, plán byl již projednán vládou, nyní zbývá jen vyřešit některé detaily, jimiž se čeští ministři budou zabývat na nejbližší schůzi.„Program je připravený, vláda se jím zabývala s tím, že doladíme připomínky a formální záležitosti. Na nejbližší vládě se k němu vrátíme,“ uvedl ministr s tím, že zatím nemůže prozrazovat jakékoliv další detaily, a to z bezpečnostních důvodů.

https://cz.sputniknews.com/20210729/ovcacek-o-vyzve-aby-se-cirkev-distancovala-od-kandidujicich-do-snemovny-neni-to-krestanske-15312772.html

https://cz.sputniknews.com/20210729/rusko-premistilo-utocne-letouny-su-25-do-tadzikistanu--15310428.html

Simo Häyhä Takových právníků máme početná stáda. 0

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armáda čr, prezident, tálibán, humanitární pomoc, afghánistán