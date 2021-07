https://cz.sputniknews.com/20210729/vynikajicimu-uspechu-ceskych-strelcu-nahral-i-jejich-spolecny-ritual-neco-k-vrcholum-a-pratelstvi--15309836.html

Vynikajícímu úspěchu českých střelců nahrál i jejich společný rituál. Něco k vrcholům a přátelství

Rodáci z Brna Jiří Lipták a David Kostelecký dnes ovládli finále trapu na Letních olympijských hrách v Tokiu a obsadili první dvě příčky, oba navíc pojí velké... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

česko

střelec

vítězství

olympiáda

sport

Je pozoruhodné, že ve sportu jsou soupeři, ale jinak mezi nimi panuje dlouholeté přátelství.Po fantastickém výkonu na OH v Tokiu své emoce a pocity sportovci neskrývali, v rozhovoru pro ČT byli velmi upřímní.„Úvod se mi nepovedl, cítil jsem trošku strach. Pak to ale opadlo a ani nevěřím tomu, že z takové série minutých terčů jsem ještě dokázal vymotat medaili. Natož zlatou,“ přiznal se devětatřicetiletý Lipták.Kostelecký, který je o sedm let starší, dnešní medailí navázal na zlato z Pekingu před třinácti lety.„Pro mě je každá medaile zlatá, protože mám 46 let. Nechtělo se mi sem, za poslední rok jsem nepodával super výkony. Je skvělé, že se to povedlo,“ sdělil své myšlenky vynikající český střelec.Sportovci neskrývají ani to, že o olympijských vrcholech vždycky snili.Lipták má naději, že s kamarádem bude soutěžit i na další olympiádě za tři roky.„Moc mu gratuluju a doufám, že s námi vydrží až do Paříže, vždyť je to za rohem,“ podotkl.České dvojici k úspěšnému vystoupení dost možná pomohl i společný a kuriózní rituál.„Teď už to můžeme říct. Máme rádi doutníky, Jirka dýmku. Pořád kouříme na balkoně, tady nelze dělat nic moc jiného,“ prozradil Kostelecký.Lipták v rozhovoru pro média také podotkl, že cítí radost z toho, že po tom, co se v Riu českému střelectví nepodařilo získat žádnou medaili, teď s Kosteleckým rozjeli novou sérii.„A to, že to získali dva chlapi, kteří bydlí dva kilometry od sebe u Rajhradu - já jsem z Rajhradic, David z Holasic, tak to je neuvěřitelné. Všechny zdravíme domů, David určitě taky zdraví,“ uvedl olympijský vítěz.Lipták také prohlásil, že ani v tom nejodvážnějším snu by ho nenapadlo, že dva Češi budou na stupních.„Nicméně byl to náš takový sen, cíl, stát vedle sebe na stupních vítězů na velkém závodě typu Světového poháru, ME, MS. Ale že to bude na olympiádě? A tak blízko sebe, že budeme stát, to je teda pecka,“ uvedl zlatý medailista.Padl také dotaz, co si oba řekli před rozstřelem o zlato.Zmiňme, že v šestičlenném finále dvojice českých střelců porazila Brita Matthewa Cowarda Holleyho, Abdulrahmana Faihana z Kuvajtu, Číňana Jü Chaj-čchenga a Mexičana Jorge Orozca Diaze.Lipták do finále postoupil z prvního místa, kdy jako jediný trefil 124 ze 125 terčů. Ve finále potom vybojoval první české zlato v Tokiu.Kostelecký v kvalifikaci udělal o jednu chybu více a absolvoval tak čtvrté olympijské finále. Před 13 lety triumfoval v Pekingu, v Sydney 2000 byl šestý a v Riu de Janeiro.

