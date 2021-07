https://cz.sputniknews.com/20210729/zeman-varoval-pred-zradou-padesati-pomocniku-ceske-armady-v-afghanistanu-a-odsouzenim-je-na-smrt--15307812.html

Zeman varoval před zradou padesáti pomocníků české armády v Afghánistánu a odsouzením je na smrt

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček zveřejnil zásadní prohlášení hlavy českého státu. 29.07.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident republiky Miloš Zeman při nedávném setkání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem doporučil poskytnout pomoc těm, kdo v Afghánistánu pomáhali Armádě České republiky a kterým nyní hrozí zavraždění Talibánem,“ stojí v prohlášení.Připomeňme k tématu, že rychlé stažení vojsk NATO z Afghánistánu a rostoucí aktivita radikálního hnutí Tálibán*, které dobývá značná území, vyzdvihlo otázku urychlené pomoci těm afghánským občanům, kteří pomáhali vojákům Severoatlantické aliance.Nyní totiž mohou čelit velkému nebezpečí vzhledem k možné pomstě ze strany Talibů. Výjimkou nejsou ani ti Afghánci, kteří poskytovali pomoc příslušníkům české armády.Ministr obrany ČR Lubomír Metnar dříve okomentoval situaci s poskytnutím pomoci spolupracovníkům českých vojáků v Afghánistánu. Podle jeho slov, plán byl již projednán vládou, nyní zbývá jen vyřešit některé detaily, jimiž se čeští ministři budou zabývat na nejbližší schůzi.V pořadu události Metnar vyzdvihl, že plán pomoci afghánským spolupracovníkům už je připraven, k jeho definitivnímu schválení by mohlo dojít na nejbližším jednání vlády.„Program je připravený, vláda se jím zabývala s tím, že doladíme připomínky a formální záležitosti. Na nejbližší vládě se k němu vrátíme,“ uvedl ministr s tím, že zatím nemůže prozrazovat jakékoliv další detaily, a to z bezpečnostních důvodů.Na otázku moderátora pořadu o tom, zda vláda může nabídnout svým afgánským spolupracovníkům a jejich rodinným příslušníkům přesídlení do České republiky, Metnar odpověděl, že taková možnost existuje.„Děláme maximum pro to, abychom těmto spolupracovníkům pomohli… Tento materiál (plán na pomoc, pozn. red.) možnost azylu v žádném případě nevylučuje,” prohlásil šéf obranného resortu.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

