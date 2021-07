https://cz.sputniknews.com/20210730/a-tak-jsme-se-s-muzem-zaregistrovali-ewa-farna-se-rozhodla-pomoct-a-dojala-fanousky-15319980.html

„A tak jsme se s mužem zaregistrovali." Ewa Farna se rozhodla pomoct a dojala fanoušky

Zpěvačka Ewa Farna publikovala na svém účtu na sociální síti snímek z koncertu na festivalu Štěrkovna. Ač by se mohlo zdát, že jde jen o klasické poděkování... 30.07.2021

Na fotce, kterou zveřejnila, je zachycena před davem fanoušků po koncertu. „Děkujeme obrovsky všem, kteří dorazili na festival Štěrkovna! Byli jste… ach. Po koncertu za mnou přišli lidé z registru kostní dřeně, jestli bych lidi nepozvala k darování kostní dřeně,“ uvedla nejprve Ewa.Zpěvačka jim odpověděla, že by nechtěla kázat vodu a pít víno, že neumí lákat lidi k něčemu, s čím nemá nic společného. Pod fotkou se v komentářích objevila reakce i Českého národního registru dárců kostní dřeně.„Opravdu moc děkujeme! A to i za šíření myšlenky dárcovství kolem vás, velmi nám to v naší práci pomáhá. Čím více zapsaných, tím větší šance, že najdeme dárce pro každého nemocného,“ napsali a vložili i vtipnou fotku s Ewou.„Jsem v registru od svých 25. V říjnu mi bude 40. Stále čekám a věřím, že budu moct někomu zachránit život,“ vzkázala Ewě její fanynka. Také další uživatelka se přidala. „Jsem v registru čtyři roky. Snad budu moct jednou někomu pomoci.“Jeden z uživatelů se pak vyjádřil k samotnému koncertu, na který se nemohl dostavit. „Ewi, chtěl jsem dorazit včera hlavně na tvé vystoupení, protože tě poslouchám rád, ale bohužel jsem musel akutně k zubařce, kterou je naštěstí moje sestra, protože mě tak strašně bolel zub. A i po zákroku, kdy se mi ulevilo, až do večera to bolelo, tak snad mi to někdy příště vyjde, moc jsem se těšil!!!“ vzkázala Ewě.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

