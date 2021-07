https://cz.sputniknews.com/20210730/a-to-podle-piratskych-volicu-tu-v-zivote-zadny-migrant-nebyl-ulovek-ceske-policie-lidi-pobavil--15317824.html

„A to podle pirátských voličů tu v životě žádný migrant nebyl.“ Úlovek české policie lidi pobavil

Čeští policisté informovali na svém facebookovém profilu o tom, že předali na bývalém hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově slovenským kolegům devět... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Ze statusu vyplývá, že uprchlíky objevila policejní hlídka při kontrole vozidla v blízkosti státní hranice.„Řidiči, který cizince do České republiky převezl, jsme sdělili podezření z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což cizinci v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ zdůraznila policie republiky.Podotýká se, že policisté ve Zlínském kraji vnímají zvýšený nápor v souvislosti s tranzitní migrací a přizpůsobují tomu výkon služby především každodenními kontrolami vozidel v blízkosti státních hranic se Slovenskou republikou.Lidé ke sdělení českých policistů dodali svá hodnocení a komentáře.„Nízké tresty a hlídat hranice, nebo jich tu bude víc než much,“ varovala Jana Kropíková.„,Vyhodíš jej dveřmi, vrátí se komínem.‘ Bohužel tohle to pořekadlo má něco do sebe…“ konstatoval Jiří Crhonek.Další poskytli názory ohledně vnímání tématu politickými stranami a jejími příznivci.„Tak, že by měl ten Tomio přece jen pravdu? A to podle pirátských voličů tu v životě žádný migrant nebyl,“ dotazuje se Pavel Láník.„Počkat počkat, všichni říkají Okamurovi, že tu žádní migranti nejsou,“ ironizuje Karel Manda.Jiní uživatelé sociální sítě přišli s doporučeními.„Poslat okamžitě zpátky!!!!!!! Určitě měli doklady a negativní testy…“ vyslovila se Nicol Novotná.Uveďme, že tento týden se závažný incident odehrál na hranici mezi Srbskem a Maďarskem. Skupina 15 migrantů napadla maďarské vojáky, kteří střežili hranici.K pokusu o násilné překročení hranice došlo u obce Ásotthalom v župě Csongrád na jihu země. Migranti přelezli plot a napadli vojáky pomocí obranného spreje. Podle policie čtyři vojáci utrpěli zranění a museli se podrobit lékařskému vyšetření.Vojákům i policistům se ale nelegálnímu překročení hranice podařilo zabránit. Případ nyní vyšetřuje policie.

Vladimír Štumpa Pan Fiala, předseda ODS, přišel s myšlenkou, že je nutné zrušit přímou volbu prezidenta. Jako důvod uvádí, že obyčejný plebs (tedy občan) nemá dostatečnou inteligenci a schopnosti provést volbu dostatečně kvalitní osoby, což prý dokazuje zvolení nynějšího prezidenta. Takové schopnosti má dle něj pouze parlament. (Asi zapomněl, že i on a ostatní poslanci a senátoři byli zvoleni tím samým plebsem - občany). Zajímavá logika, že? Občané nemají dle něj právo zvolit si svého prezidenta, ale pouze toho, kdo to právo mít bude. Když nedávno lidé demonstrovali na náměstích, tak podle pana Fialy měli dostatečnou inteligenci na to, aby kvůli nim odstoupil premiér a ministryně spravedlnosti. Fiala je řídícím členem protistátní Panevropské unie (neuznávají suverenitu států) a jeho vedoucím je šéf Landsmančaftu Posselt, který dlouhodobě usiluje o prolomení a zrušení Benešových dekretů, což se již začíná dařit (viz zámek Hrubý Rohozec a všechno, co k němu náleží).

migranti, policie, slovensko