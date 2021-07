Běloruský prezident Lukašenko pověřil premiéra, aby poslal Tichanovské balíček se sušenkami

https://cz.sputniknews.com/20210730/belorusky-prezident-lukasenko-poveril-premiera-aby-poslal-tichanovske-balicek-se-susenkami-15326559.html

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko pověřil premiéra Romana Golovčenka, aby opoziční političce Světlaně Tichanovské poslal několik balení sušenek. 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve středu ráno se s ní v Bílém domě setkal americký prezident Joe Biden. Tichanovská požádala prezidenta, aby podpořil „nenásilný přechod k demokracii“ v Bělorusku. Po schůzce jí prý dal „hromadu sušenek z Bílého domu“.Podle Lukašenka se během svého působení v čele státu dobře seznámil se třemi předchozími americkými prezidenty. Golovčenko ujistil, že příkaz splní. Videozáznam rozhovoru zveřejnil telegramový kanál blízký prezidentské tiskové službě Pul pervovo. Podle Lukašenka Biden „naletěl“, že EU vytvoří „základnu pro propagandu a agitaci“ pro „psychologické útoky“ proti Minsku a Moskvě.Připomněl Bidenova slova, že ruská ekonomika údajně stojí pouze na jaderných zbraních a ropných zdrojích. „Viděli jste to: benzín, ropa, jaderné zbraně. Má strach, skoro se zbláznil, a my musíme něco udělat. To svědčí o krátkozrakosti prezidenta. Lídr země, která stojí v čele světa, se takto chovat nemůže,“ řekl.Přitom, jak Lukašenko podotkl, Biden pomůže „na dvě minuty“, než někoho uvidí a „pak už se do toho nikdo nebude plést“. „Protože velká politika se dělá v klidu kanceláří,“ dodal.Běloruské volbyVztahy Běloruska se západními zeměmi se prudce zhoršily po prezidentských volbách v srpnu roku 2020, v nichž zvítězil už po šesté Alexandr Lukašenko. Po volbách začaly v zemi nesankciované hromadné protestní akce spojené s nepokoji, které potlačovaly právní orgány pomocí speciální techniky a speciálních prostředků. Běloruské úřady nejednou prohlásily, že se protestní akce koordinují ze zahraničí. Lukašenko obviňoval Západ z přímého zasahování do situace v zemi a podotýkal, že nepokoje řídí USA, a že Evropané jim „nahrávají“.EU, Velká Británie, USA, Kanada a řada jiných zemí zaváděly po etapách sankce proti běloruským oficiálním osobám a jednotlivým podnikům, a obviňovaly Minsk z porušování průběhu voleb a z porušení lidských práv. EU zavedla také sektorové hospodářské sankce. Omezuje se mj. obchod s Běloruskem s naftovými výrobky, draselnými hnojivy, se surovinami a zařízením na výrobu tabáku a tabákových výrobků.

Červenáček U nás koblihy nebo klobásy. Postačí i chléb a sůl - ve světě už nad tím kroutili hlavami. Svými. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Karel Adam Saša je člověk s velkým srdcem, určitě tetce vyhládne až doletí, peníze nedostala tak alespoň pár sušenek do letadla. 0

