Britney Spears pokračuje ve své sérii na sociálních sítích nahoře bez s novým provokativním videem

Příspěvek komentovala třemi polibky a ve videu sklonila hlavu, zatímco se držela za prsa.Britney již dříve zveřejnila pár snímků, na kterých se ukázala nahoře bez. Před několika dny na svém Instagramu sdílela fotku, na které má pouze rozepnuté džínové kraťasy a holá ňadra si zakrývá rukama, poté zveřejnila druhu fotku, již provokativnější.V komentářích se však objevily spekulace o tom, že se popová princezna odhalila symbolicky, a to v rámci boje se svým despotickým otcem, který je jejím opatrovníkem od roku 2008. Fanoušci si tak nyní myslí, že zpěvačka tričko i s podprsenkou odhodila symbolicky, protože se konečně začíná cítit volná ve svém boji za svobodu.Toto video se objevilo jen den poté, co dokumenty podané 28. července u Vrchního soudu v Los Angeles ukázaly, že její lékařský tým podporoval úsilí o odstranění Jamie jako opatrovníka jejího majetku.Dokumenty získané USA Today tvrdí, že její dočasná opatrovnice Jodi Montgomeryová řekla, že její „lékařský tým souhlasí s tím, že není v nejlepším zájmu klienta, aby pan Spears byl a zůstal opatrovníkem".V pondělí její nový právník Mathew Rosengart požádal o nahrazení otce Jasonem Rubinem, certifikovaným veřejným účetním.V petici stálo, že vzhledem k tomu, že Spearsová „má dostatečnou kapacitu k tomu, aby si vybrala svého právního zástupce, má také dostatečnou kapacitu k tomu, aby tuto nominaci učinila".Další slyšení bylo posunuto na 29. září poté, co Britney a její tým požadovali od Jamieho jeho odstoupení.„Osvoboďte Britney“Za zmínku stojí, že Britney již delší dobu usiluje o zrušení opatrovnictví. Od roku 2008 na ni dohlíží její otec a dotyčná je od dané chvíle v podstatě nesvéprávná, nesmí volit, řídit nebo sama používat své peníze, které vydělá. Nerozhoduje ani o své kariéře či o tom, kdy bude mít koncerty.Popová princezna navíc prozradila, že ji otec týrá. Zacházení svého otce popsala jako teror, a proto se rozhodla, že proti němu veřejně vystoupí. Dokonce v souvislosti s tím vším vzniklo hnutí „Free Britney“ (Osvoboďte Britney), které požaduje, aby bylo opatrovnictví Britney zrušeno.

