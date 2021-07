https://cz.sputniknews.com/20210730/cesti-obcane-maji-znovu-povoleno-vstupovat-na-uzemi-ruska-15327153.html

Čeští občané mají znovu povoleno vstupovat na území Ruska

Čeští občané mají znovu povoleno vstupovat na území Ruska

Rusko rozhodlo, že občané Česka, Francie a Albánie mohou opět vzdušnou cestou vstupovat na území Ruské federace. Vláda země rozšířila seznam zemí, jejichž... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Ruská vláda rozšířila seznam zemí, jejichž občané mohou opět vstupovat na území Ruské federace, o Českou republiku, Francii a Albánii. Povolen je přitom vstup do země letecky. Tyto informace byly publikovány na stránkách ruské vlády.Ruská vláda dříve vydala nařízení, které omezovalo vstup do země pro občany některých zemí. Jednalo se o opatření, které mělo zastavit a zpomalit šíření nového koronaviru. Součástí nařízení je i seznam zemí, kde občané mají právo do Ruska znovu vstupovat, letecky. Právě ten byl nyní rozšířen.Ještě předtím operativní štáb pro boj s novým koronavirem Ruska rozhodl o obnovení leteckého spojení s Českem a Francií. Letecké spojení s Albánií bylo obnoveno od 10. července formou charterových letů.VakcínyV současné době probíhají pokusy o kombinaci některých již existujících vakcín proti novému koronaviru. Předběžné výsledky klinických studií kombinovaného použití vakcíny proti covidu-19 společnosti AstraZeneca a první složky vakcíny Sputnik V (přípravek Sputnik Lite) v Ázerbájdžánu ukázaly absenci vážných vedlejších jevů a případů onemocnění po očkování.První údaje o immunogenicitě kombinace těchto přípravků se plánuje zveřejnit v srpnu, uvádí se ve zprávě Ruského fondu přímých investic (RFPI). Výzkumy bezpečnosti a immunogenicity (schopnosti antigenu vyvolávat imunitní reakci nezávisle na jeho imunitní specifičnosti) kombinace vakcín AstraZeneca a Sputnik Lite v Ázerbájdžánu začaly v únoru letošního roku, do dneška bylo naočkováno 50 dobrovolníků, nábor dobrovolníků pro klinické studie pokračuje.„Dílčí rozbor údajů ukazuje vysokou bezpečnost kombinované aplikace obou vakcín, nebyly zaznamenány vážné nežádoucí jevy ani případy onemocnění koronavirem po očkování. V srpnu roku 2021 zveřejní RFPI a jeho partneři první údaje o immunogenicitě kombinovaného použití vakcíny AstraZeneca a první složky vakcíny Sputnik V v Ázerbájdžánské republice,“ oznámil fond. RFPI poukazuje na to, že se klinické studie kombinace vakcín provádějí v rámci globálního programu současně v několika zemích, očkování dobrovolníků probíhá ve Spojených arabských emirátech, regulační orgány schválily studie v Rusku a Bělorusku.

rusko, hranice, očkování, koronavirus