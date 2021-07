Další olympijský trapas Bartoše. Rvačky ve škole s o 10 let mladším Krpálkem nějak nesedí

https://cz.sputniknews.com/20210730/dalsi-olympijsky-trapas-bartose-rvacky-ve-skole-s-o-10-let-mladsim-krpalkem-nejak-nesedi-15322715.html

Předseda Pirátů Ivan Bartoš včera na svém účtu na Twitteru uveřejnil video, na němž gratuluje střelcům Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému k zisku medailí... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Neobešlo se to tak bez dalšího trapasu pro Bartoše.„Velká gratulace našim brokovým střelcům Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému do Tokia, kde oba předvedli fantastický výkon v olympijské střelbě na trap. Pro Českou republiku tak vybojovali zlato a stříbro. Díky!“ napsal včera Bartoš na svém účtu Twitteru. Pod textem doplnil i video.Na videu sdělil, že všechny pozdravuje z pirátského táboru, odkud pozorně sledují výkony českých sportovců na olympiádě a je rád, že má Česká republika další medaile. Dále uvedl, že se těší na výkony českých judistů.Na toto tvrzení reagovali někteří uživatelé, kteří si neodpustili rýpnutí. Například politolog Filip Nekola napsal:„A s Prskavcem jezdili na lodičkách, ne?“ směje se další.Další mají za to, že politik, který nejvíc lže, je na nejlepší cestě, aby byl premiérem.Někteří uživatelé ale mají za to, že k takovému souboji mohlo klidně dojít.„Tak on se dostal z puberty až ve 29, kdy změnil názor na EU a NATO. Takže cajk,“ míní další.Jiní zase vidí příčinu v užívání drog: „Kdybys toho vyhulil co on, taky by se ti to pletlo,“ zaznělo.Někteří si neodpustili poznámky na nedávný trapas Bartoše, který také souvisel s olympiádou, když kanoistovi popřál úspěch na zimní olympiádě.„Máme první medaili na olympiádě! Moc gratuluji @lukasrohan, který ve vodním slalomu předvedl neuvěřitelný výkon. Věřím, že úspěch zopakuje třeba v Pekingu,“ napsal tehdy Bartoš.Mnozí na to nezapomněli a neupustili šanci Bartošovi trapas připomenout.Bartošova gratulace RohanoviŠéf České pirátské strany Ivan Bartoš se chtěl připojit k dalším českým politikům a poblahopřát kanoistovi Lukáši Rohanovi ke stříbrné medaili, kterou vybojoval na Olympijských hrách v Tokiu jakožto první Čech. Moc se mu to ale nepovedlo, jelikož se pořádně ztrapnil a uživatelé se mu za to patřičně vysmáli.Jeho gratulace vyvolala vlnu posměšných reakcí. Uživatelům totiž nešlo do hlavy, že Bartoš popřál kanoistovi štěstí na zimní olympiádě.A smáli se i další: „On si Ivan asi myslí, že ti, co v létě závodí na kajaku, tak na zimu přechází na boby.“Objevilo se také několik narážek na to, zda náhodou Bartoš nebyl pod vlivem nějakých omamných látek, když tento status psal: „Ty jsi si dal zase pořádný piko, co, Bartoši? Vodní slalom na zimní olympiádě,“ ozývalo se.

Ondra Tykal On chodil Bartoš do školy?? Já myslel že už se narodil chytrej. 2

Miroslav Zita Třeba se i pral s o deset let mladšími. Vždyť i teď ma sotva 60Kg. 1

olympiáda, ivan bartoš, trapas, piráti