Do zemí s extrémním rizikem by se nadále nemělo cestovat. Vláda prodloužila doporučení do 31. srpna

Do zemí s extrémním rizikem by se nadále nemělo cestovat. Vláda prodloužila doporučení do 31. srpna

Česká vláda prodloužila platnost opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy covidem-19. Na tiskové konferenci po... 30.07.2021

Na seznamu černých zemí s extrémním rizikem nákazy je aktuálně Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanie, Tunisko, Zambie a Zimbabwe.Při návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo lidé po prodělané nemoci (v posledních 180 dnech) nemusí na testy ani do izolace. Všechny ostatní čeká před cestou PCR test, navíc musí po návratu zůstat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.Do izolace po návratu z rizikové země již nemusí děti do izolace, hned po návratu mohou podstoupit PCR test.Ministr Adam Vojtěch také oznámil, že vláda umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření covidu-19. Vojtěch to vysvětlil tím, že by například studenti medicíny ztratili další akademický rok.Ministr zdravotnictví také uvedl, že lidé, kteří podle lékaře nemají nosit respirátor, ho nosit nemusí. Zmínil také, že nošení respirátorů a roušek je základním opatřením, které doporučují i mezinárodní instituce.Očkovací autobus v PrazeKromě očkovacích míst bez registrace, které jsou již dostupné v řadě měst celé republiky, si Praha připravila další novinku. Po městě totiž bude jezdit autobus, tedy pojízdné očkovací centrum, které zřídil pražský magistrát.Poprvé budou zdravotníci v autobuse očkovat v sobotu u zoologické zahrady v Troji. Očkovat se budou moci i děti od 12 let. Tam se budou moci zájemci o očkování bez předchozí registrace dostavit o nadcházejícím víkendu v době od 9:00 do 17:00.Zoologická zahrada však není jediné místo, kde bude autobus stavět. Budou to i náplavky u Hořejšího a Rašínova nábřeží, na Olympijském festivalu ve Stromovce nebo na pražském Výstavišti.

