„Funguje to pokaždé.“ Šéfkuchař odhalil jednoduchý trik, jak odstranit skořápky z vaječných bílků

Špičkový britský šéfkuchař Robbie Bell, který je šéfkuchař v City Larder v australském Melbourne, sdílel ve videu na TikToku svůj jednoduchý trik pro... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Řekl, že nejjednodušší a nejrychlejší způsob je použít polovinu skořápky k nabírání malých kousků z vaječných bílků.„Tohle je skvělý malý tip. Nejlepší způsob, jak odstranit vaječnou skořápku z vajíčka, je použít polovinu skořápky, kterou jste právě praskli,“ řekl ve svém videu na TikToku.„Funguje to pokaždé,“ dodal.Jeho video bylo od té doby zhlédnuto více než 30 000krát, přičemž mnozí přiznali, že vždy používají prsty k odstranění otravného malého kousku skořápky.„Přišel jsi o 20 let později. Proč mi to někdo neřekl dřív?“ napsal jeden uživatel, zatímco druhý dodal: „Proč jsem to nikdy nevěděl?“A jeden muž zase napsal: „Sakra, proč jsem se to nenaučil na kuchařské škole?“Někteří však tvrdili, že trik je „všeobecně známý“ a byli zvědaví, jak jiní obvykle odstraňují rozbité skořápky z vajíček.Jak správně skladovat vejce? TikTok informujePodle farmáře Noaha Younga, který se svou rodinou vlastní a provozuje farmu Shiloh v Nebrasce, bychom vejce měli ukládat špičatou stranou dolů.Ve videu na TikToku Noah dříve vysvětlil, že navzdory tomu, že je skladujeme jejich tukovým dnem dolů tak dlouho, jak si pamatujeme, bude to mít vliv na to, jak dlouho vejce zůstanou čerstvá.Ve videu s jedním ze svých kuřecích přátel Noah vysvětluje: „Nejprve je třeba uvést, že každé vejce má špičatou a tupou stranu, tato tupá strana má ve skutečnosti něco, čemu se říká vzduchová buňka. Tato vzduchová buňka ve skutečnosti působí jako nárazník, který udržuje bakterie, jako je Salmonela, daleko od žloutku,“ uvedl.

