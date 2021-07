https://cz.sputniknews.com/20210730/generalny-strajk-na-slovensku-nespokojnost-obcanov-s-opatreniami-vlady-stupnuje-sa-nazor-15327775.html

Generálny štrajk na Slovensku? Nespokojnosť občanov s opatreniami vlády sa stupňuje. Názor

Generálny štrajk na Slovensku? Nespokojnosť občanov s opatreniami vlády sa stupňuje. Názor

Víkendové rokovanie parlamentu, ktoré prijalo kontroverzný zákon zvýhodňujúci zaočkovaných, malo dozvuky. Skupina tisíc až tisícpäťsto protestujúcich... 30.07.2021

Bohužiaľ, v čase protestov bol zákon už dávno podpísaný - prezidentka ho podpísala hneď v pondelok -, takže protest akoby nemal svojho adresáta. Každopádne však veľmi živo ilustroval značné pobúrenie časti verejnosti voči súčasnej vláde.Štvrtkový protest jasne ukázal, že časť verejnosti súčasné status quo neprijala. Za organizáciou protestov stálo obskúrne združenie Občiansky tribunál a, bohužiaľ, to sa na priebehu protestu aj jasne prejavilo. Celá akcia nemala jasnú réžiu ani jasne formulované požiadavky relevantnému adresátovi, protest sa vyvíjal živelne a skončil blokovaním hlavných ciest v centre Bratislavy, čo viedlo k značným komplikáciám v doprave. Množstvo pravidelných liniek muselo byť odklonených a značné problémy mala, samozrejme, aj individuálna doprava. Protest bol síce povolený, ale len v priestore pred Prezidentským palácom. Spontánny pochod po hlavných bratislavských dopravných tepnách bolo niečo, s čím polícia nerátala a dá sa povedať, že ani nezvládla.V priebehu dňa množstvo koaličných politikov ostro a verejne kritizovalo políciu a jej špičky za fatálne nezvládnutie tohto protestu. Ak si uvedomíme, že toto zlyhanie nastalo tesne po víkendovom zlyhaní polície pred parlamentom a navyše zohľadníme skutočnosť, že odvolávanie ministra vnútra je už naplánované na 16. september, musíme konštatovať, že pod Romanom Mikulcom sa poriadne trasie stolička. O jeho ďalšom zotrvaní v kresle ministra vnútra rozhodne koaličná rada, ktorej termín síce ešte nie je známy, okolnosti však nehrajú v Mikulcov prospech. Je možné, že svoj post sa pokúsi zachrániť obetovaním policajného prezidenta Petra Kovaříka, je však otázne, či k takémuto kroku naozaj pristúpi a či to samo osebe bude stačiť.Každopádne, ukazuje sa, že frustrácia a hlboká nespokojnosť značnej časti občanov s opatreniami vlády je dlhodobá a stupňuje sa. Aj preto sa stále hovorí o ďalšej sérii protestov či dokonca o generálnom štrajku. Zdá sa však, že tieto plány nie sú celkom reálne. Slovensko nemá tradíciu v masových demonštráciách a generálny štrajk bol v našich moderných dejinách len jedenkrát a to v Novembri 1989. Každopádne už 1. septembra je ohlásený protest v Košiciach pred Ústavným súdom, ktorý však zastrešuje opozičná strana Smer.Nespokojnosť s nekompetentnou a nedôveryhodnou vládou naďalej stúpa. Vládna koalícia si však za tento stav môže do značnej miery sama. Jej nedôveryhodnosť láme všetky rekordy a komunikácia s verejnosťou je neštandardná a mnohokrát aj zavádzajúca a falošná. Nespokojnosť s rozhodnutiami vlády bude rásť a ďalšie protesty môžeme na jeseň očakávať s oveľa väčšou intenzitou, než sme na to boli dosiaľ zvyknutí.

