Kim Čong-un vyzval severokorejskou armádu, aby byla připravena na trvalé cvičení s nepřítelem

Kim vyzval velitele a úředníky, aby se zaměřili na dokončení příprav na „aktivní a ofenzivní“ reakci na případné vojenské provokace ze strany nepřátel.Cílem semináře, který se konal od 24. do 27. července a jehož se zúčastnili vojenští velitelé a političtí komisaři všech útvarů, členové výkonného výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce a úředníci ministerstva obrany, bylo vybudovat jednotnou armádu, loajální ke straně.Ve čtvrtek Jižní Korea oznámila nasazení moderních minometných systémů ráže 81 milimetrů s vyšší rychlostí a přesností palby díky laserové technologii a technologii globálního polohového systému.Spojené státy a Jižní Korea se v srpnu chystají provést společné vojenské cvičení prostřednictvím počítačových simulací. Obě země provádějí taková cvičení od roku 2018 na podporu denuklearizačních rozhovorů mezi Washingtonem a Pchjongjangem.Výzvy k obnovení dialoguJihokorejský premiér Kim Bu-gyeom dříve vyzval Pchjongjang, aby se vrátil k dialogu se Soulem. „Upřímně vás prosím, abyste se vrátili k dialogu a usmíření, aby hodiny míru na Korejském poloostrovu znovu šly vpřed,“ prohlásil premiér na akci věnované 21. výročí prvního summitu dvou korejských států. Vztahy mezi KLDR a Jižní Koreou se dostaly do slepé uličky po nepodařených summitech Severní Koreji a USA, byl pozastaven proces denuklearizace.V létě 2020 se vztahy mezi korejskými státy vyhrotily kvůli tomu, že aktivisté, jihokorejští odpůrci Pchjongjangu, shodili na území Severní Koreji letáky a další propagační agendu. Byly zrušeny vojenské horké linky mezi oběma státy a také speciální komunikační linka mezi nejvyšším vedením obou zemí. KLDR rovněž vyhodila do povětří komunikační uzel v Kesongu.Od té doby nereaguje Severní Korea na stálé výzvy Soulu a Washingtonu k obnovení dialogu, i když byla zveřejněna zpráva, že v září 2020 si prezident Jižní Koreji a Kim Čong-un vyměnili dopisy. Pchjongjang také nereagoval na výsledky jednání prezidentů Jižní Koreji a USA, jež se konala ve Washingtonu koncem května.

Simo Häyhä Spíš by jí měl zajistit důstojné stravování. 4

Červenáček Kim říká to, co korejská armáda dělala dosud. Armáda dostane rozkazy a podle těch vyvíjí bojovou činnost. Myslím, že Kim poněkud odvádí pozornost od bídy. Známá taktika. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

