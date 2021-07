https://cz.sputniknews.com/20210730/miroslava-nemcova-siri-dezinformace-hana-lipovska-promluvila-o-spolupraci-s-volnym-blokem-15321074.html

„Miroslava Němcová šíří dezinformace.“ Hana Lipovská promluvila o spolupráci s Volným blokem

Členka Rady České televize Hana Lipovská, která se chystá v podzimních volbách kandidovat do Poslanecké sněmovny za Volný blok, v rozhovoru pro portál Parlamentní listy uvedla na pravou míru slova poslankyně ODS Miroslavy Němcové o tom, že Lubomír Volný je „bitkař“.„Osobně jsem pak pana poslance (Volného – red.) poznala jako velmi pozorného gentlemana, nikoli jako bitkaře, jak jej v rámci šíření dezinformací nazývá senátorka Miroslava Němcová,“ prohlásila pro portál.V rozhovoru rovněž uvedla, proč se rozhodla kandidovat právě za Volný blok, nehledě na to, že prý měla několik nabídek od různých politických stran. Podle jejích slov se strana nebojí začít s opravou systému, který byl po dobu od sametové revoluce pokřivený.„(Volný blok – red.) nežádá populisticky referendum o setrvání v Evropské unii nebo referendum o vystoupení z Evropské unie, ale zavazuje se přímo k vyvedení České republiky z vlivu Berlína a Bruselu. Za jeho financováním nestojí pražští šíbři a regionální kmotři, většinu nákladů tvoří čas a energie členů a příznivců. Není stranou jednoho muže a není ani byznysovým projektem. A hlavně: Volný blok má vůli věci měnit. Tato vůle převzít odpovědnost a pustit se po třiceti letech do transformace pokřiveného systému mi u řady jiných stran a hnutí chybí,” řekla pro Parlamentní listy.V rozhovoru kandidátka také hovořila o svých programových prioritách. Mezi ně patří obhajoba svobody a vyvedení Česka z Evropské unie. Dalšími důležitými body potom jsou zachování svobody slova a „odstřižení“ neziskovek od vlivu na zákonodárný proces.„Mým hlavním tématem je první programový bod Volného bloku, tedy svoboda. Svoboda, která zahrnuje vystoupení z Evropské unie, nepřipouští omezování svobody slova ani cenzuru a jednoznačně uznává, že o zákonech nesmějí rozhodovat neziskovky, nýbrž český Parlament. Jako národohospodář jsem pak spoluautorem zejména ekonomické části programu, který zahrnuje závazek nerušení hotovosti, zaručení navýšení zlatých rezerv v České národní bance, zabránění odlivu zisku do zahraničí, odstřižení politických neziskovek od veřejných rozpočtů a také řešení otázky vlastního bydlení,“ sdělila Hana Lipovská.Podle jejích slov je v současné době produktivnější věnovat se začátkům své politické kariéry, neboť je Rada České televize prakticky paralyzována. Poslanci totiž zatím nedokázali zvolit nové členy Rady.Její kandidatura do Poslanecké sněmovny podle jejích slov není střetem zájmů, ani neodporuje zákonu o České televizi. Poukázala také, že není jediná, kdo z Rady České televize kandiduje do Poslanecké sněmovny v nadcházejících volbách.Kandidatura za Volný blokHana Lipovská před několika dny vysvětlila, proč kandiduje za Volný blok do poslanecké sněmovny. Uvedla, že chce dát lidem hlas, aby byla „konečně slyšet i mlčící většina“.„Mluvila jsem v uplynulých týdnech s řadou příznivců a členů Volného bloku - s podnikateli, drobnými živnostníky, právníky, prodavačkami, lékaři, skladníky, ajťáky, zdravotními sestrami i učiteli. Mluvila jsem s patnáctiletým studentem, s mladým tátou osmi dětí i s lidmi, kteří před třemi dekádami zakládali Občanské fórum. O těchto poctivých lidech z celé země jsem se pak dočetla v řadě komentářů, že jsou prý lůza. Takzvané elity označovaly bezostyšně za lůzu lidi, kteří na ně a pro ně pracují, a kterým „elity“ za jejich vlastní peníze škodí,“ napsala před několika dny na svých sociálních sítích, kde poděkovala za důvěru členům strany Volný blok v tom, že bude moci vést kandidátku v Pardubickém kraji.

