Muž nalezl v lese 400 nábojů a pak udělal to... co vyděsilo policisty: Tak takto prosím NE!

Policisté České republiky vyzvali lidi, že pokud najdou nějaký nebezpečný předmět, ať je ihned kontaktují a nemanipulují s ním. Důvodem k takové výzvě se stal... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-30T21:33+0200

2021-07-30T21:33+0200

2021-07-30T21:33+0200

česko

policie

likvidace

náboje

Dotyčný našel v lese 400 nábojů, odnesl si je domů a dal je do plastové přepravky s vodou.Na webových stránkách policie je uvedeno, že v posledních dnech zaznamenávají policisté v Plzeňském kraji zvýšený počet případů, kdy lidé oznamují nálezy munice, kterou našli např. při vyklízení půdy či sklepních prostor.Jeden z takových případů se stal tuto středu (28. července 2021) na jižním Plzeňsku.„Krátce před jedenáctou hodinou přijali policisté z obvodního oddělení Stod oznámení od muže, který v lese našel náboje a odnesl si je na pozemek svého rodinného domu. Když policisté přijeli k oznamovateli domů, zjistili, že muž má v plastové přepravce, která byla naplněná vodou, uloženo celkem 386 kusů německých nábojů z druhé světové války, ráže 20 mm, které se používaly do německých leteckých kanónů,“ praví se ve sdělení.Následně na místo přijeli odborníci z pyrotechnické služby, kteří zajistili jejich bezpečný odpal.Ve zprávě se podotýká, že vzhledem k charakteristice střeliva a zajištění bezpečnosti nebyl možný delší převoz munice, a proto její likvidace proběhla, se souhlasem majitele objektu, v nedaleké bývalé továrně.Bezpečnostní likvidace si vyžádala přípravu, která zabrala policistům více než dvě hodiny. Bylo nutné vyhloubit patřičný prostor v zemi pro uložení nábojů a jejich následné bezpečné zneškodnění.Celá událost se nakonec obešla bez zranění a náboje byly úspěšně zlikvidovány.Jakmile policisté zveřejnili záběry z likvidačního postupu, lidé zaplavili status vtipnými poznámkami.„Takovým dementům by to mělo bouchnout hned na místě, aby s tím nikoho neohrožovali...“ doporučil Jonáš Fikar.„Pán dělal vše pro to, aby byl večer ve zprávách,“ vysvětlil chování muže Marek Ovčáček.„A přežil. Blbci mají obvykle štěstí,“ konstatovala Gabka Grézlová.„Zlatý český ručičky,“ konstatoval Vladimír Lupač.„To je na darwinovu cenu...“ utahuje si z „hrdiny“ Eleonora Ermengar.„Doufal, že mu to pustí kořeny a vyroste mu muniční sklad??“ ptá se Hania Pali.Policie připomíná, že zbraňová amnestie se chýlí ke svému konci a končí již 31. července 2021.

