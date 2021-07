https://cz.sputniknews.com/20210730/nefunguje-nic-blaha-popsal-politickou-krizi-ktera-na-slovensku-v-modernich-dejinach-jeste-nebyla-15322302.html

„Nefunguje nic.“ Blaha popsal politickou krizi, která na Slovensku v moderních dějinách ještě nebyla

„Nefunguje nic.“ Blaha popsal politickou krizi, která na Slovensku v moderních dějinách ještě nebyla

Slovensko se momentálně potýká s vlnou protestů, přičemž demonstrantům se nelíbí protikoronavirová opatření vlády, očkování a také novela očkovacího zákona... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém novém příspěvku, který zveřejnil na sociální síti, uvádí, že je všude chaos – na státním zastupitelství, na policii a v poslední době i na ulici. Označil to za výsledek vlády premiéra Hegera a expremiéra a nyní ministra financí Igora Matoviče.Podle jeho slov je Lipšic pro státní zastupitelství pohroma. Jeho mediální „nadpráce“ totiž podle Blahy diskredituje všechny případy. Nejvyšší státní zastupitelství se podle něj snaží ovládnout Matovičova mafie přes Lipšice a u policie se to snaží dělat ministr vnitra Roman Mikulec.Uvedl, že když v minulém létě protestovaly běloruské liberální nevládní organizace, prezidentka Čaputová nasvítila prezidentský palác v barvách „běloruských fašistů“ a ministr zahraničí Ivan Korčok poslal běloruské opozici statisíce.„Když však Slováci protestovali dvacet metrů od jejího paláce, madam palác nenamalovala ve slovenských barvách. Nešla ani mezi lidi - schovává se před nimi jako šváb v umyvadle. Liberální média, která ještě před rokem skládala ódy na běloruské protesty, nyní soutěží, kdo vymyslí lepší nadávku pro protestující Slováky,“ uvedl.Stav SlovenskaBlaha uvedl, že dnešní stav Slovenska je chaos, mafie a anarchie. Jak uvedl, nepřipomíná civilizovaný stát, ale Demokratickou republiku Kongo.„Pohrdají lidmi, hádají se mezi sebou, nerespektují zákony ani ústavu. A pak se diví, že jim nikdo nevěří a pandemie se vymkne kontrole. Takovou krizi Slovensko v novodobé historii ještě nezažilo. Nic nefunguje. Myslím, že Čaputová by měla v tuto chvíli udělat něco státnického a zásadního, aby se situace uklidnila - třeba si koupit novou róbu nebo se jet zase cákat do vln do Itálie... Tak to chodí, když v čele státu nestojí osobnost, ale jen člověk,“ dodal.Připomeňme, že v posledních dnech sužují Bratislavu protesty. Protestujícím se nelíbí protikoronavirová opatření vlády, očkování a také novela očkovacího zákona, kterou podepsala prezidentka Zuzana Čaputová, díky které dochází ke zvýhodňování naočkovaných lidí. Protesty probíhaly včera a pokračují i dnes. Podle odhadů se včerejšího protestu účastnilo od 1000 do 1500 lidí.

Milan Kozik Ale funguje! Zlodejina na najvyšších miestach. Tí nedoštudovaní mamľasi to všetko rozkradnú a zadlžia nás na niekoľko generácii. 1

1

