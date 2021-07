„Není to směšné.“ Británie je ve varu kvůli seriálu o malém princi Georgovi

https://cz.sputniknews.com/20210730/neni-to-smesne-britanie-je-ve-varu-kvuli-serialu-o-malem-princi-georgovi-15324168.html

Nový seriál o malém princi Georgovi se postaral ve Velké Británii o pořádný rozruch. Někteří komentátoři ho považují za nepřijatelný a ohrožující pro... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Britský portál Express se věnuje nové televizní show The Prince, která zobrazuje malého prince George (8) a vykresluje jeho osudy v rámci britského královského dvoru. George je synem prince Williama a Kate Middletonové, je nejmladším v pořadí na královský trůn.Portál píše, že nová show budí velké kontroverze, z nichž největší je věk hlavní postavy a způsob, jakým je prince George prezentován.Express cituje slova Shola Mos-Shogbamimové, která byla hostem ranního pořadu Good Morning Britain, jež vyjádřila názor, že televizní show „není vtipná“. „Používání dětí (takovým způsobem – red.) je za hranou,“ dodala.„Vypadáme tam všichni jako pokrytci,“ myslí si Shola Mos-Shogbamimová s tím, že sama myšlenka za tímto komediálním kresleným seriálem „nedává žádný smysl“.Varovala také před tím, že na základě tohoto seriálu by se George mohl stát terčem posměchu. „Děti se na to budou dívat, protože dospělí v jejich rodinách se na to budou dívat,“ prohlásila a obratem dodala, že pořad vytváří „špatný precedent“.Portál také cituje několik uživatelů sociálních sítí, jež často vyjadřovali k seriálu kritický názor, a to právě kvůli věku hlavní postavy prince George a jeho sestry Charlotte. „Kdyby byli dospělí a pak se to odvysílalo, tak by to nebylo tak špatné,“ uvedl jeden z nich.Samotná společnost HBO Max, která za seriálem stojí, o něm hovoří jako o „kousavé satiře“. George v něm vystupuje jako postava, která v přeneseném slova smyslu „rozlívá všechen „čaj“ na obyvatele Buckinghamského paláce a jeho personál“.Prince HarryDalším, kdo byl z královské rodiny zesměšněn v novém seriálu, byl princ Harry. V klipu předává komorník princi Georgovi pohlednici z Kalifornie, kde Harry aktuálně bydlí. Scéna pak přechází do normálně vypadajícího bytu v USA, kde se postava vypadající jako Harry potuluje pod ustaraným pohledem své manželky Meghan. Zdá se, že vévoda ze Sussexu, kterého namluvil hollywoodský herec Orlando Bloom, má potíže pochopit, že už nežije v paláci.„Tohle je možná nejmenší palác, v jakém jsem kdy byl,“ řekl. Meghan, kterou namluvila Condola Rashadová, řekla: „No, je to... byt.“ Načež vévoda odpověděl: „Ano, apartmánový palác, vím. Spousta malých paláců uvnitř jednoho velkého paláce.“Královnu namluvila Frances de la Tourová, hvězda seriálu Hra o trůny Sophie Turnerová namluvila princeznu Charlotte a Dan Stevens zase prince Charlese i prince Philipa. Prince George namluvil sám autor seriálu Gary Janetti.

