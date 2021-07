https://cz.sputniknews.com/20210730/od-soboty-se-meni-nektera-opatreni-ceho-se-budou-tykat-15326359.html

Od soboty se mění některá opatření. Čeho se budou týkat?

Od soboty se mění některá opatření. Čeho se budou týkat?

Od soboty dojde k dalším změnám ohledně protikoronavirových opatření vlády. Změny se týkají dětí, které přicestují spolu s rodiči z rizikových zemí. Mění se... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-30T19:23+0200

2021-07-30T19:23+0200

2021-07-30T19:23+0200

česko

změny

děti

cestování

opatření

testování

koronavirus

respirátory

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1166/25/11662569_0:223:3074:1952_1920x0_80_0_0_7188832f1be31bd278da86ac6b3076e7.jpg

Děti ve věku od 6 do 12 let, které se spolu s rodiči vrátí ze zemí s vysokým rizikem nákazy covidem-19 nebudou muset při překročení hranic předložit PCR test, rovněž jako i nebudou muset podstoupit pětidenní karanténu před testováním na koronavirus. Test na covid-19 však přeci jen podstoupit musí, můžou se však nechat testovat hned po příjezdu do Česka.Potvrdil to na svém účtu na Twitteru i ministr zahraničí Jakub Kulhánek.Změny se dotknou také nošení roušek a respirátorů. Lidé, kteří budou mít potvrzení od lékaře, je nosit nemusí. V lékařském potvrzení by mělo být uvedeno, že nemůžou nosit ochranu dýchacích cest ze zdravotních důvodů. Informace o tom by měla být obsažena také v jejich zdravotní dokumentaci.Zmiňme, že nošení roušek i respirátorů případně jiných ochranných prostředků dýchacích cest zůstává povinné uvnitř budov, MHD i jiných místech, jak tomu bylo dosud.Další rozvolněníDalší rozvolnění protikoronavirových opatření nás čeká od 1. srpna. Uvolnění počítá se zvýšením limitů v bazénech nebo zoologických zahradách. Týká se to také účasti na sportovních nebo kulturních akcích. V klubech i na diskotékách bude povoleno tančit.Změny v cestováníMinisterstvo zdravotnictví pozměnilo seznam zemí, které se považují za rizikové. Změny začnou platit od pondělí 2. srpna. V tmavě červené kategorii bude po novém například Andorra, v červené zóně bude Dánsko i Francie. Do oranžové zóny budou zařazeny Island, Itálie, Švýcarsko. Naopak Lichtenštejnsko přejde do zóny zelené.Po návratu ze zemí s nízkým rizikem a středním, což odpovídá zelené a oranžové barvě, musí osoby vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do pěti dnů musí absolvovat antigenní nebo PCR test.Při návratu ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem, odpovídající červené a tmavě červené barvě, musí občané před návratem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a ještě před návratem také absolvovat antigenní a PCR test, pokud cestují hromadní dopravou.Tyto osoby pak musí po návratu do ČR absolvovat test, nejdříve pátý den po návratu, a nejpozději 14 dní po návratu, do té doby je povinné dodržovat karanténu. Když lidi cestují individuální dopravou, nemusí před cestou absolvovat test. Test však musí také podstoupit nejdříve na pátý a nejpozději na 14. den po příjezdu do ČR. Do obdržení výsledků musí setrvat v izolaci.Povinnost karantény a testování se nevztahuje na osoby, které mají 14 dní od poslední dávky vakcíny. Totéž platí pro osoby, které za posledních 180 dní prodělaly covid-19. Musí však vyplnit příjezdový formulář.Co se týče zemí s extrémním rizikem nákazy, nenaočkovaní lidé musí před cestou projít testováním a následně zůstat 10 dní v samoizolaci, kterou lze ukončit negativním testem. U naočkovaných lidí a u těch, kteří za posledních 180 dní prodělali koronavirus, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář.

https://cz.sputniknews.com/20210730/do-zemi-s-extremnim-rizikem-by-se-nadale-nemelo-cestovat-vlada-prodlouzila-doporuceni-do-31-srpna-15316555.html

Červenáček Musy v článku jsem přestal počítat. Totalismus, a dobře placený. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Martin Sedláček Když už pisálci chcete komentovat staré zprávy, dělejte to alespoň pořádně! Ten vládní grázl Vojtěch ihned totiž taky dodal, že velká řada lidí s respiračními potížemi si na uvedenou výjimku zaručeně nesáhne! Což v článku dosti chybí a tváří se jako pomoc, kterou není! 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

změny, děti, cestování, opatření, testování, koronavirus, respirátory