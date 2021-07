Otázkou Koudelkova nástupce se bude Babiš věnovat příští týden

https://cz.sputniknews.com/20210730/otazkou-koudelkova-nastupce-se-bude-babis-venovat-pristi-tyden-15321583.html

Premiér Andrej Babiš se bude věnovat otázce, kdo povede BIS po skončení funkčního období Michala Koudelky příští týden. Řekl o tom novinářům ve Sněmovně. 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Babiš zatím neuvedl, zda Koudelka setrvá v čele BIS i nadále. Již v minulosti uvedl možnost, že k plnohodnotnému rozhodnutí ohledně této otázky by mohla dospět až příští vláda.Dnes Babiš novinářům také řekl, že se k věci opakovaně vyjadřoval.„To budu řešit, až bude čas, a to bude příští týden,“ řekl. ANO a ČSSD by měly mít od pondělí dvoutýdenní dovolenou. Babiš ale podle sdělení mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského zůstává v úřadu.Koalice Spolu a Piráti spolu se STAN a také vládní ANO zastávají názor, že Koudelka by měl ve funkci setrvat i nadále. S tímto názorem se však neztotožňuje hnutí SPD. Zmiňme také, že Kouledku dlouhodobě kritizuje také prezident Miloš Zeman.Připomeňme, že současnému řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi končí funkční období v polovině srpna.Názor SchneideraK otázce možného nástupce nebo setrvání Koudelky ve funkce se dříve vyjádřil také publicista a vojenský analytik Jan Schneider v komentáři pro První zprávy.Schneider poukazuje na tři možné scénáře vývoje situace: buď vláda Koudelku jmenuje ještě na druhé funkční období, nebo jmenuje na jeho místo někoho jiného anebo nejmenuje nikoho a vedení BIS přejde na statutárního zástupce ředitele.Následně Schneider přichází s myšlenkou, že setrvání Koudelky ve funkci by jistě vyhovovalo mnoha subjektům v zahraničí. Podle analytika jde o ty, „kteří ho znají a cení si, jak jim naslouchá a jak předané rady inovativně realizuje, čímž ochlazuje až zamrazuje jisté české zahraničně politické vztahy, samozřejmě s ekonomickými důsledky“.Analytik dále připomněl, že Koudelka, coby ředitel české kontrarozvědky BIS, byl velmi pozoruhodně vyznamenán americkou rozvědkou CIA, a to ocenění lichotivé podle Schneidera není.Publicista upozornil na to, že jmenování Koudelkova nástupce by na čas zastavilo mnohé probíhající cizí zpravodajské aktivity na našem území. Kromě toho zpravodajské služby by musely vyvinout poměrně rizikové aktivity, aby se pokusily případného nového ředitele BIS dobře „přečíst“.

Zdeněk Krátký Pro plukovníka Koudelku lepší mlčet a být považován za hlupáka,než promluvit a odstranit veškeré pochybnosti! 😊 3

Červenáček Bude odejit na jiné místo, dobře placené a bude mu poděkováno za obětavou práci pro mezinárodní magorstvo. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

