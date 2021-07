https://cz.sputniknews.com/20210730/podstoupila-i-detektor-lzi-eva-kurrayova-se-stala-reditelkou-narodni-kriminalni-agentury-sr-15322601.html

Podstoupila i detektor lži. Eva Kurrayová se stala ředitelkou Národní kriminální agentury SR

Podstoupila i detektor lži. Eva Kurrayová se stala ředitelkou Národní kriminální agentury SR

Slovenská média informují o tom, že Eva Kurrayová se stala ředitelkou Národní kriminální agentury Slovenské republiky (NAKA).

2021-07-30

Do funkce nastoupí 1. srpna poté, co prošla řádným výběrovým řízením. Informoval o tom mluvčí Policejního sboru Michal Slivka.Prezident Policejního sboru Peter Kovařík zase uvedl, že Kurrayová zvládla náročné výběrové řízení s nejlepším výsledkem. Poznamenal, že pro něj je to známka vysoké kvality a profesionality.Během výběrového řízení Kurrayová podstoupila i detektor lži, který zkoumal její pravdomluvnost.Plk. JUDr. Eva Kurrayová je v policejním sboru od roku 1999. V roce 2008 byla vyšetřovatelkou na Úřadu boje proti organizované kriminalitě, později na Úřadu boje proti korupci a na NAKA od okamžiku jejího vzniku v roce 2012.Místo ředitele NAKA se uvolnilo po rezignaci Branislava Zuriana, který odešel na vlastní žádost v polovině května.

