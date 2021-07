https://cz.sputniknews.com/20210730/poslanci-schvalili-rust-duchodu-a-predcasne-duchody-pro-zachranare-15319184.html

Poslanci schválili růst důchodů a předčasné důchody pro záchranáře

Poslanci schválili růst důchodů a předčasné důchody pro záchranáře

Předseda vlády Andrej Babiš na svých sociálních sítích informoval o schválení nárůstu důchodů od příštího roku. Dalších schváleným bodem je možnost odchodu do... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-30T12:42+0200

2021-07-30T12:42+0200

2021-07-30T13:20+0200

česko

peníze

finance

andrej babiš

důchod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/544/42/5444248_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_a6fcb438019bfa7dc1037391cb4029f9.jpg

„Skvělá zpráva pro všechny naše seniory! Sněmovna právě schválila vládní návrh navýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace. Celkově se důchody od příštího roku navyšují o 758 Kč měsíčně,” napsal na svém Twitteru Babiš.Předseda vlády také uvedl, že byly schváleny i další body, které mohou vést k růstu důchodů u velkého množství lidí. Konkrétně se jedná o navýšení o 500 korun pro lidi, kteří vychovali děti.„Zároveň jsme schválili, že každý senior, který odpracoval 35 let a minimálně 5 let vychovával děti, dostane za každé z nich dalších 500 korun. Od 1. 1. 2023. Pomůžeme tak hlavně ženám s nízkými důchody,“ sdělil Andrej Babiš.„Schválili jsme také návrh našeho poslance Jiřího Maška, který všem záchranářům a členům horské služby umožní předčasný odchod do penze s plným výpočtem důchodu. Věřím, že to je pro ně skvělá zpráva, zaslouží si to,” dodal.O zvýšení důchodů poslanci rozhodli na mimořádné schůzi, která začala dnes od 9 hodin.Na zvýšení důchodů reagovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová slovy, že se jí „splnil životní sen“.„Splnil se mi životní sen! Slíbila jsem vám spravedlivé důchody a Sněmovna právě teď odklepla 300 Kč navýšení penzí nad valorizaci a výchovné 500 Kč za každé vychované dítě. V Senátu ještě doladíme úpravy pro záchranáře a udělám také vše pro to, aby Senát schválil dřívější odchod do důchodu u náročných profesí,“ uvedla Maláčová na svém Facebooku.Někteří poslanci při jednání poukazovali na skutečnost, že se může jednat pouze o předvolební gesto. Maláčová nicméně argumentovala slovy, že v zemi je „téměř 90 000 lidí, kteří nedosáhnou na důchod 10 000 korun“.„Je mi jasné, že mnoho z vás tato čísla vnímá jenom optikou matematiky, ale skutečně, představte si, že někdo celý život pracoval, odváděl do systému a pak musí vyžít s důchodem nižším než 14 000 korun. Tito lidé nemají peníze na nájem, na léky nebo na jídlo,“ prohlásila ministryně sociálních věcí v rozpravě.Jurečka narazilNaopak nebyl schválen návrh předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, aby se snížily důchody lidem, kteří za komunistického režimu působili ve vysokých funkcí, například ve vládě, zpravodajských službách či v Ústředním výboru Komunistické strany Československa.Za tento návrh byl Jurečka kritizován z mnoha stran. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že straně Mariana Jurečky teče do bot, a tak vytáhla antikomunistickou kartu.Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček zase poukázal na „neupřímnost“ tohoto návrhu, který přišel 32 let po pádu komunismu.Ministr vnitra Jan Hamáček v této souvislosti uvedl, že „pokud nemá být tento návrh laciným plácnutím do vody, měl by zahrnovat nejen bývalé komunistické funkcionáře, ale všechny exponenty Národní fronty, kteří udržovali tehdejší režim při životě. Včetně vysokých funkcionářů Československé strany lidové“.

https://cz.sputniknews.com/20210730/protesty-na-slovensku-pokracuji-i-dnes-od-rana-na-misto-opet-prichazeji-demonstranti-15318837.html

https://cz.sputniknews.com/20210730/a-to-podle-piratskych-volicu-tu-v-zivote-zadny-migrant-nebyl-ulovek-ceske-policie-lidi-pobavil--15317824.html

❌➗➖➕ Tomu říkám bezva strategický USraelský mozkovací tah. Zabijou dvě mouchy najednou, že krátce před volbami tu inflaci a zdražení takto trochu vyrovnají a důchodci jako senilní voliči to budou brát jako nějaké polepšení, a z vděčnosti budou volit vládu ANO 🤩🤩. A ANO i takto za státní peníze provedla volební kampaň. Bravo.. 🤩🤩🇨🇿🤮🚾 39

Červenáček Poslanci na dnešní mimořádné schůzi schválili vládní návrh, kterým se od ledna příštího roku zvyšují dodatečně důchody o 300 korun nad rámec zákonné valorizace. Odsouhlasili také od července roku 2023 příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Důchody by měly podle dosavadních pravidel od začátku příštího roku vzrůst průměrně o zhruba 450 korun. Vládní novela, kterou ve Sněmovně předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), řeší dodatečné navýšení této částky o dalších 300 korun. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peníze, finance, andrej babiš, důchod