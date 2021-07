Poslanecká sněmovna schválila odškodnění pro obce postižené výbuchem ve Vrběticích

https://cz.sputniknews.com/20210730/poslanecka-snemovna-schvalila-odskodneni-pro-obce-postizene-vybuchem-ve-vrbeticich-15320683.html

Poslanecká sněmovna dnes schválila jednomyslně zákon o jednorázovém odškodnění za omezení po výbuchu ve Vrběticích. Návrh byl podpořen jak vládou, tak... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Ke schválení návrhu došlo ve zrychleném režimu v prvním čtení. Peníze by se měly rozdělit mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Návrh již dříve podpořila vláda, stejně jako prezident Miloš Zeman. Zákon ale musí ještě projednat Senát. Pro zákon hlasovalo 113 ze 123 přítomných poslanců, proti nehlasoval nikdo. Rozdělit by se mělo celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.Tento návrh schválila česká vláda 12. července. Jedním z jeho hlavních iniciátorů byl první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.Za zmínku stojí, že prezident Miloš Zeman se v úterý na Pražském hradě setkal se starosty města Slavičín - Tomášem Chmelou a obcí Lipová - Miloslavem Svárovského, Vlachovice - Zdeňkem Hověžákem a Haluzice - Františkem Mareckým. Během schůzky jim řekl, že podpoří poslanecký návrh zákona, který počítá s odškodněním ve výši zhruba 660 milionů korun za omezení po explozích ve vrbětickém skladu pro Zlínský kraj, dotčené obce a jejich obyvatele.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

