Prskavec je olympijským šampionem! Slovensko bere stříbro

Prskavec je olympijským šampionem! Slovensko bere stříbro

Kajakář Jiří Prskavec potvrdil roli favorita a na Letních olympijských hrách získal zlatou medaili. Již před olympiádou český kajakář patřil k největším... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Jiří Prskavec v Tokiu ovládl již kvalifikaci, kdy i přes jeden šťouch a vypuštěný konec s náskokem 0,57 sekundy všechny závodníky překonal.Do finále Prskavec nastoupil jako poslední závodník a předvedl naprosto suverénní výkon a soupeřům nedal šanci. Druhého Slováka Grigara porazil o 3,22 vteřiny.Prskavec nedal v Tokiu nikomu šanci, v polovině trati měl náskok 0,29 sekundy. Ve dvacáté brance náskok vyskočil na 4,2 sekundy. Ve finiši vteřinu ztratil, přesto však drtivě zvítězil.Pro Česko je to první zlatá medaile v mužském kajaku v historii. Mezi prvními gratulanty byla po telefonu Prskavcova maminka.Pro Slovensko stříbrnou medaili získal Jakub Grigar. Slováci tak získali druhou medaili, zlato včera získala střelkyně Štefečeková.Prskavec je také úřadujícím mistrem světa a Evropy. Na minulé olympiádě v Riu český kajakář získal bronz. Ve 28 letech je Prskavec čtyřnásobným mistrem světa.Ve vodním slalomu Češi již získali jeden cenný kov, kanoista Lukáš Rohan bral stříbrnou medaili.Česká republika dnes získala pátou olympijskou medaili. Kromě Prskavce má zlato také střelec Jiří Lipták. Stříbro získali střelec David Kostelecký a kanoista Rohan, bronz z Tokia veze Alexander Choupenitch.Český double v TokiuDalší české medaile včera vystříleli David Kostelecký a Jiří Lipták v trapu. Pro Česko je to třetí a čtvrtá olympijská medaile na Letních olympijských hrách v Tokiu. Češi si to v superfinále rozdali o olympijské zlato, které nakonec získal Lipták.Pouze Česko mělo v šestičleném finále dva zástupce. Kostelecký i Lipták se dostali mezi nejlepší trojci. Na závěr finále si to oba Češi rozdali o zlato, které si z Tokia odveze Lipták.České superfinále skončilo nerozhodně, o olympijském vítězi musel rozhodnout rozstřel, kde Kostelecký v sedmé sérii chyboval.

