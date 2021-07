https://cz.sputniknews.com/20210730/pyrrhovo-vitezstvi-ruska-byvaly-dansky-politik-chce-pouzit-nord-stream-2-proti-moskve-15326931.html

„Pyrrhovo vítězství Ruska.“ Bývalý dánský politik chce použít Nord Stream 2 proti Moskvě

„Pyrrhovo vítězství Ruska.“ Bývalý dánský politik chce použít Nord Stream 2 proti Moskvě

Bývalý dánský ministr zahraničí Uffe Ellemannn-Jensen vyzval západní země, aby použily všechny dostupné prostředky, aby změnily plynovod Nord Stream 2 v... 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý ministr přiznal, že plynovod je téměř hotový, a to nehledě na průtahy kvůli sankcím. Jedním z faktorů, které se postaraly o průtah, bylo i dánské environmentální povolení, které zabralo hodně času. Americké sankce přitom „téměř zastavily projekt“.Jensen také kritizoval administrativu prezidenta Joe Bidena za to, že Rusku dovolila dostavět plynovod. Podle jeho názoru, pokud by si něco takového dovolil Bidenům předchůdce Donald Trump, bylo by to použito jako důkaz, že Trump je „v kapse u ruského prezidenta Vladimira Putina“.„Je tam jedna důležitá věc, na kterou je třeba upozornit. Nesmí se to stát nástrojem pro Putina a Gazprom, aby mohli rozdělovat a panovat v evropské energetické politice,“ napsal Jensen pro noviny Berlingske. „Evropané by měli být schopni s tím zatočit, pokud by potřebovali zatlačit na Rusko,“ dodal.Aby bylo možné snížit „nebezpečí závislosti na ruském plynu“, jak píše, musí být dokončeno budování plynovodu z Norska do Polska co možná nejrychleji.Bývalý dánský ministr zahraničí si postěžoval, že plynovod Baltic Pipe byl Dánskem odmítnut kvůli tomu, že by ohrožoval chráněné druhy biosféry. Plynovod, který měl začít fungovat v roce 2022, byl spojením Dánska a Polska s norskými plynovými poli v Severním moři.Bývalý politik také přišel s tím, že Evropa by měla nakupovat více amerického plynu, aby tímto krokem byl vytvořen tlak na Moskvu na plynárenském trhu. Evropu přitom vyzval, aby „přemýšlela kreativně“.Ellemann-JensenUffe Ellemann-Jensen sloužil jako ministr zahraničí své země mezi lety 1982 a 1993, posléze byl dokonce předsedou strany Venstre. Je známý jako velký podporovatel NATO a EU, a jako velký kritik Ruska.Poslední zprávy říkají, že plynovod Nord Stream 2 byl dokončen na 99 %. Americký prezident Joe Biden uznal, že americké sankce proti plynovodu jsou neúspěšné, a že stavba plynovodu pomocí těchto nástrojů nemůže být zastavena.Minulý týden dosáhlo Německo dohodu s USA ohledně Nord Streamu 2. Německo se přitom zavázalo, že bude usilovat o prodloužení tranzitu plynu do Evropy přes stávající plynárenský systém na Ukrajině.

