https://cz.sputniknews.com/20210730/scarlett-johanssonova-zazalovala-disney-kvuli-uvedeni-filmu-black-widow-15318749.html

Scarlett Johanssonová zažalovala Disney kvůli uvedení filmu Black Widow

Scarlett Johanssonová zažalovala Disney kvůli uvedení filmu Black Widow

Herečka Scarlett Johanssonová zažalovala společnost Disney, kterou obviňuje z porušení smlouvy o uvedení online filmu Black Widow, oznámila americká média. 30.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-30T12:54+0200

2021-07-30T12:54+0200

2021-07-30T12:54+0200

svět

herečka

hollywood

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/15318958_0:0:1333:750_1920x0_80_0_0_3f8befcb9e25d54724bb5e4ca6f86693.jpg

Žaloba byla podána ve čtvrtek soudu v Los Angeles. Podle tohoto dokumentu, který cituje The Washington Post, smlouva herečky předpokládala odměnu v závislosti na výtěžcích v kinech a nepředpokládal premiéru v online prostoru.Podle informací portálu Indie Wire film Black Widow, který byl uveden v kinech a na platformě Disney+ 9. července, vynesl 318 milionů dolarů, což je mnohem méně, než se očekávalo. Podle odhadů Asociace majitelů kin USA byly malé výnosy v mnohém důsledkem uvedení filmu online.Podle žaloby byli zástupci herečky zainteresováni v projednání nových podmínek a v dopracování smlouvy, ani Marvel, ani Disney na to však nepřistoupily. Podle informací, které uvádí The Washington Post, mohlo uvedení filmu na platformě Disney+ Johanssonovou stát přes 50 milionů dolarů.Představitelé The Walt Disney Company označili žalobu herečky Scarlett Johanssonové kvůli uvedení online akčního filmu Marvel Black Widow za neodůvodněnou.„Tato žaloba není ničím podložena. Je smutné a hodné politování, že vůbec nebere ohled na hrozné a dlouhodobé následky pandemie covidu-19 v globálním měřítku,“ uvádí se v prohlášení společnosti, které cituje The Los Angeles Times.Ve společnosti ujišťují, že splnili všechny podmínky smlouvy uzavřené s herečkou, která hrála ve filmu hlavní roli.„Kromě toho uvedení filmu Black Widow na Disney+ s prémiovým předplatným značně zvýšil její schopnost vydělat dodatečné prostředky kromě těch 20 milionů, které dostala až dosud (za tento film),“ podotýká se v prohlášení.

https://cz.sputniknews.com/20210619/reziser-filmu-strazci-galaxie-navrhuje-crossover-mezi-svety-marvelu-a-dc-14880166.html

https://cz.sputniknews.com/20210529/fanousci-avengers-se-pustili-do-noveho-filmu-eternals-14656375.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

herečka, hollywood, film