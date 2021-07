Prezidentka uvedla, že opatření, která přijala vláda, se můžou zdát jako předčasná a příliš přísná, když ale udeří třetí vlna, ukáže se jejich opodstatněnost.Podle ní nenaočkované osoby nejsou před koronavirem chráněny a silně vytížený zdravotnický systém nebude schopen pomáhat nakaženým koronavirem i lidem s jinými diagnózami.Připomeňme, že před prezidentským palácem protest začal včera ráno. Později se dav demonstrantů přesunul do ulic a zablokoval dopravu. V důsledku došlo k úpravě linek městské hromadné dopravy. Protestujícím se nelíbí protikoronavirová opatření vlády, očkování a také novela očkovacího zákona, kterou podepsala prezidentka Zuzana Čaputová, díky které dochází ke zvýhodňování naočkovaných lidí.Podle odhadů se včerejšího protestu účastnilo od 1000 do 1500 lidí. Policie na včerejším brífinku uvedla, že během protestů nedošlo k výraznějšímu porušení pořádku a proto policie vůči demonstrantům dlouho nezasahovala. Dav začali rozpouštět až po 20.00. Stanovisko ke včerejším protestům vydal také slovenský premiér Eduard Heger, který je celou situací znepokojen.

Slovenská prezidentka Čaputová k protestům: Neměly by přerůstat do agresivních výzev a konfliktů

Slovenská prezidentka Čaputová k protestům: Neměly by přerůstat do agresivních výzev a konfliktů

Slovenská prezidentka Čaputová k protestům: Neměly by přerůstat do agresivních výzev a konfliktů

Sledujte nás na

V Bratislavě i dnes pokračují protesty vůči vládním protikoronavirovým opatřením a očkování. K protestům se vyjádřila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní má každý právo vyjádřit svůj názor, nemělo by to však přerůstat do agresivních výzev a fyzických konfliktů.