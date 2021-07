https://cz.sputniknews.com/20210730/v-berline-doslo-k-prestrelce-ctyri-lide-byli-zraneni-policie-nevylucuje-teroristicky-cin-15327317.html

V Berlíně došlo k přestřelce, čtyři lidé byli zraněni. Policie nevylučuje teroristický čin

V berlínské čtvrti Wedding došlo dnes ke střelbě. Podle novin Berliner Zeitung byli zraněni čtyři lidé. Policie nevylučuje ani teroristický útok. 30.07.2021, Sputnik Česká republika

Policie uvedla, že tři ze čtyř lidí zraněných při přestřelce v Berlíně byli zraněni vážně. V oblasti probíhá policejní operace a oběti byly převezeny do nemocnic.„Mluvíme o čtyřech mužích... Mají střelná a bodná zranění. Tři jsou zraněni těžce, jeden lehce. Na místě pracuje policie a probíhají výslechy svědků,“ uvedla policistka.Na otázku, zda byl identifikován podezřelý, policistka odpověděla, že to nemůže říci, a dodala, že „účast jednotlivých obětí se vyšetřuje“. Podle publikace se konflikt odehrál na parkovišti. Pachatel jednou vystřelil a podařilo se mu utéct.Policie verzi o teroristickém útoku v souvislosti se zraněním čtyř lidí v Berlíně neodmítla. Uvedli, že vyšetřování teprve začalo.Útok v NěmeckuV německém Erfurtu zaútočil v červnu neznámý muž na kolemjdoucí nožem, dva lidé byli zraněni.Zraněni byli lidé ve věku 45 a 68 let. Oba byli odvezeni do nemocnice. Podle slov německého Bildu se jedná v obou případech o muže. Policie uvedla, že útočník mluvil německy.Tři lidé byli zabiti a šest zraněno zase při útoku pachatele s nožem ve městě Würzburg v německé spolkové zemi Bavorsko, k němuž došlo před třemi dny. Útočník byl zadržen policií.Podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna byl muž, který zaútočil ve Würzbergu, evidován na psychiatrii. V posledních měsících byl charakterizován jako „připravený k násilným činům“.

