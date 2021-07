https://cz.sputniknews.com/20210730/vedle--hamacka-by-nesedel-slachta-prozradil-co-udela-po-volbach-15318316.html

Vedle Hamáčka by neseděl. Šlachta prozradil, co udělá po volbách

Šlachta uvedl, že nejčastěji na jeho hnutí směřují dotazy, s kým by šel do vlády a zda už mezi ostatními stranami vidí potenciální spolupracovníky pro hlasování v dolní komoře.Bývalý policista však chápe, že nejdříve se do Sněmovny musí dostat.„Dokážu si představit, že budeme spolupracovat na dobrých zákonech, které budou odpovídat volebnímu programu Přísahy. Ale vůbec neuvažujeme o tom, že bychom vstupovali do nějaké vlády, není to primární,“ poznamenal Šlachta k ambicím svého hnutí.Jednoznačně by nebyl to předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček, kdo by se seděl se bývalým policistou ve vládě. Podobně se na to dívá i lídr Přísahy.Vádí mu způsob vedení rezortu vnitra Hamáčkem, což se podepsalo i na odlivu policistů.Na druhou stranu Šlachta by mohl podpořit Českou pirátskou stranum, pokud by měla dobrý protikorupční program, který by nebyl v rozporu s cíli a postoji Přísahy.Co se týče vládního hnutí ANO Andreje Babiše, Šlachta přiznal, že byla to vláda, která slibovala protikorupční tažení.„Pro mě byl rok 2019 velkým zklamáním kvůli tomu, kolik policistů odcházelo a jakým způsobem. Nedovedl bych si představit, že bych takovým lidem dělal béčko,“ argumentoval svůj pohled Šlachta.K tomu, že nebude druhořadým na pozadí někoho, Šlachta poskytl jednoznačný výrok.„Nikdy jsem nikomu béčko nedělal. Kdo mě zná v osobní rovině, ví, že bych se nikomu nepodřídil. Já jsem vždycky áčko,“ podotkl šéf hnutí Přísaha.Šlachta neskrývá, že původní politické ambice byly po jeho odchodu od státních služeb mnohem menší. Původně mu šlo pouze o senátorské křeslo nebo starostování v obcích na jižní Moravě.„Nepřemýšlel jsem o tak velkém rozsahu založit samostatné hnutí, navíc pod mým jménem,“ podotkl šéf Přísahy.Šlachta nemá přání odhadovat své výsledky podzimních voleb, protože jde o první zkušenosti takového druhu.„Když to dopadne špatně, tak se opijeme, protože už nebudete muset nic řešit. Když to dopadne dobře, tak se opijeme, ale jen málo,“ uvedl.

