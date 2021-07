https://cz.sputniknews.com/20210731/bartosovy-vzpominky-jsou-zkreslene-v-mladsich-zacich-to-nebyl-krpalek-ale-nekdo-jiny-15336211.html

Bartošovy vzpomínky jsou zkreslené. V mladších žácích to nebyl Krpálek, ale někdo jiný

Bartošovy vzpomínky jsou zkreslené. V mladších žácích to nebyl Krpálek, ale někdo jiný

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se pěkně ztrapnil, když na videu, zveřejněném na svém účtu na Twitteru uvedl, že se těší na výkon českého judisty Lukáše Krpálka... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-31T19:12+0200

2021-07-31T19:12+0200

2021-07-31T19:12+0200

česko

vysvětlení

ivan bartoš

olympijské hry

trapas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218189_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_52ce738c45dc9a1d51870d987024ed14.jpg

Bartoš následně reagoval, že šlo o zkreslenou vzpomínku.Bartoš na svém účtu na Twitteru uveřejnil video, na němž gratuluje střelcům Jiřímu Liptákovi a Davidu Kosteleckému k zisku medailí na olympiádě v Tokiu. Zároveň uvedl, že se těší na výkon Krpálka, se kterým se pral v dětství. Sledujícím ale neunikl detail, že Krpálek je o deset let mladší než Bartoš. Bartoš by se tak asi musel prát s malým miminkem.Uživatelé to Bartošovi nedarovali a hezky si z něho utahovali. Někteří naráželi na užívání omamných látek, kvůli kterému to má šéf Pirátů v hlavě popletené, jiní mu připomenuli nedávný olympijský trapas, když kanoistovi popřál úspěch na zimní olympiádě.Bartoš však později přiznal, že se jedná o omyl, že výkon Krpálka nechtěl využít k propagaci.„Někdy v letech 2015-2016, když jsem začal zase cvičit, zúčastnil jsem se náhodou čtvrtečního otevřeného randori na Folimance. Pamatuji si, že někdo tam prohlásil: ,Čus předsedo, vzpomínáš, jak jsme se škrtili v mladších žácích?’ což je cca 30 let historie. No a já jsem byl tehdy přesvědčen, že to byl Lukáš Krpálek. Nebylo to tak, zkreslená vzpomínka mi ale zůstala a v minulých dnech jsem ji nevhodně použil. Video jsem samozřejmě ihned stáhl,“ uvedl Bartoš a dodal, že se samozřejmě omluvil i Krpálkovi.Trapas s RohanemŠéf České pirátské strany Ivan Bartoš se chtěl připojit k dalším českým politikům a poblahopřát kanoistovi Lukáši Rohanovi ke stříbrné medaili, kterou vybojoval na Olympijských hrách v Tokiu jakožto první Čech. Moc se mu to ale nepovedlo, jelikož se pořádně ztrapnil a uživatelé se mu za to patřičně vysmáli.Jeho gratulace vyvolala vlnu posměšných reakcí. Uživatelům totiž nešlo do hlavy, že Bartoš popřál kanoistovi štěstí na zimní olympiádě.„Vodní slalom na zimní olympiádě v Pekingu? To bude nová disciplína?“ bavili se.A smáli se i další: „On si Ivan asi myslí, že ti, co v létě závodí na kajaku, tak na zimu přechází na boby.“Objevilo se také několik narážek na to, zda náhodou Bartoš nebyl pod vlivem nějakých omamných látek, když tento status psal: „Ty jsi si dal zase pořádný piko, co, Bartoši? Vodní slalom na zimní olympiádě,“ ozývalo se.

https://cz.sputniknews.com/20210730/dalsi-olympijsky-trapas-bartose-rvacky-ve-skole-s-o-10-let-mladsim-krpalkem-nejak-nesedi-15322715.html

fakacpindos Nechte ho povídat dál, aspoň vyfetlo přehraje hromadu hlasů konkurenci :o) 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vysvětlení, ivan bartoš, olympijské hry, trapas