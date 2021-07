https://cz.sputniknews.com/20210731/covid-je-rizeny-politikou-ombudsman-krecek-poukazal-na-sireni-nemoci-podle-geopolitickych-hranic-15329414.html

„Covid je řízený politikou.“ Ombudsman Křeček poukázal na šíření nemoci podle geopolitických hranic

Ombudsman Stanislav Křeček poukázal na příkladu Krymu, že nový koronavirus se šíří podle politických hranic. Nehledě na to, že poloostrov je součástí Ruska... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

„Covid 19 řízený politikou,“ konstatoval na svých sociálních sítích ombudsman a připojil mapu, kterou používá české ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo zahraničí, kde je Rusko vybarveno černou barvou, která má symbolizovat nejhorší koronavirovou situaci. Nehledě na to ale je ruský Krym označen tmavě červenou barvou, stejně jako Ukrajina.„Krym, který je momentálně pod správou Ruska a sdílí tedy ruské poměry, musí však z politických důvodů být zobrazován jako součást Ukrajiny včetně příznivější corovavirové situace...,“ dodal veřejný ochránce práv na Facebooku.SemaforČeské ministerstvo zdravotnictví včera na svých stránkách informovalo, že aktualizovalo takzvaný semafor, který bude nově platný od 2. srpna. Ten přiřazuje zemím jednotlivé kategorie, k nimž se následně vážou konkrétní protiepidemiologická opatření.„V tmavě červené kategorii bude Andorra. Červená kategorie se rozšíří o Dánsko a Francii. Oranžový bude Island, Itálie a Švýcarsko. Naopak Lichtenštejnsko se nově zařadí do zelené,” uvádí ministerstvo ohledně aktualizací a změn.Ohledně tmavě červené kategorie, v níž se nachází zmíněný Krym a Ukrajina, české ministerstvo píše, že lidé vracející se z tmavě červené kategorie musejí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro ně platí také povinnost podstoupit PCR test po návratu do ČR, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území Česka. Do té doby musí zůstat v izolaci.V černé kategorii, kde se kromě Ruska jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe, platí tvrdší pravidla pro návrat do vlasti.„V případě návratu z těchto zemí mají osoby, které mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo ty, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19, povinnost vyplnit Příjezdový formulář, nemusí však podstupovat testování a samoizolaci. Pro ostatní je nutné podstoupit před cestou na území ČR PCR test a následně setrvat 10 dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem,“ píše ministerstvo o černé kategorii zemí, kam nedoporučuje cestovat, neboť je označuje za země s „extrémním rizikem“.

