„Další zoufalé lži Pirátů.“ Předseda SPD Okamura naložil volebním soupeřům

Předseda SPD Tomio Okamura na svých sociálních sítích vyjádřil názor ohledně Pirátů a včerejšího jednání o zákonu o lobbování. Prý očerňují SPD pomocí lží o... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

„Další zoufalé lži Pirátů. Prý SPD včera zablokovalo projednání zákona o lobbování, který má ztransparentnit lobbování různých lidí a subjektů u politiků,“ uvedl na svých sociálních sítích Tomio Okamura.Podle jeho slov je ovšem pravdo pravý opak. Piráti začínají být nervózní z jejich pokračujícího pádu volebních preferencí, říká politik.„Pravdou je opak - SPD opakovaně médiím i včera ve Sněmovně jasně veřejně řeklo, že podpoříme tento zákon o lobbingu, přestože je velmi nedokonalý. Slyšeli to v sále i Piráti. Fakt zoufalé. Je vidět, že jsou Piráti velmi nervózní z toho, jak jim klesají preference, jelikož se už vidí ve vládě,“ myslí si předseda SPD.„A připomenu - Piráti, ODS, TOP09 a STAN včera ve Sněmovně při hlasování NEPODPOŘILI zvýšení důchodů na příští rok!“ dodal. Na tomto příkladu je prý vidět, co by bylo s nízkopříjmovými skupinami, kdyby po volbách vládly opoziční strany.LobbingZástupci ODS a TOP 09 včera vetovali pirátský návrh na prodloužení jednání kvůli zákonu o lobbingu. Poslanci sice začali zákon projednávat v závěrečném čtení, nestihli to ovšem do uplynutí vymezeného času.Zákon, pokud by byl schválen, by umožnil větší kontrolu poslanců, senátorů, ministrů, ale také například kanceláře prezidenta republiky. Piráti přitom patří mezi jeho největší zastánce. „Znovu se bohužel ukazuje, jak to jednotlivé sněmovní strany myslí s prosazováním protikorupčních opatření vážně a jak reálně naslouchají přáním občanů. Lobbing do dnešní doby není nijak regulován ani monitorován, přitom veřejnost má právo vědět, kdo se snaží ovlivňovat podobu zákonů, přípravu zakázek či rozdělování dotací,“ citují česká média slova předsedy Pirátů Ivana Bartoše, která pronesl po jednání.Osud návrhu zákona přitom není jasný. Pokud se ještě před podzimními volbami neuskuteční jednání dolní komory, kde by se věnovali speciálně tomuto návrhu, tak o jeho osudu už budou rozhodovat až nově zvolení poslanci. V takovém případě by ovšem došlo k jeho zdržení, neboť by musel znovu projít celý legislativní proces.

