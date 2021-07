https://cz.sputniknews.com/20210731/gorbacov-rusko-a-usa-se-maji-dohodnout-na-nizsi-urovni-jadernych-zbrani-15328341.html

Gorbačov: Rusko a USA se mají dohodnout na nižší úrovni jaderných zbraní

Rusko a USA se mají dohadovat na nižších úrovních jaderných zbraní, potom bude možné do těchto jednání zapojit i jiné jaderné mocnosti včetně Číny, Británie a... 31.07.2021

Přesně před 30 lety uzavřely Rusko a USA Smlouvu o snížení strategických útočných zbraní (START I). Byla podepsána 31. července roku 1991 v průběhu schůzky Gorbačova a prezidenta USA George Bushe staršího v Moskvě.V den výročí podepsání smlouvy bývalý sovětský lídr podotkl, že téma snížení strategických jaderných zbraní je nyní i nadále aktuální, a vyjádřil naději na to, že započatá rusko-americká jednání o strategické stabilitě nebude nikdo záměrně protahovat.„Stabilita sama o sobě ale nestačí. Je třeba se dohadovat na nižších úrovních jaderných zbraní. Pak bude možné do toho zapojit i jiné země, které mají jaderné zbraně – Čínu, Velkou Británii, Francii a ostatní. A pak už spolu postupovat k definitivnímu cíli – k likvidaci jaderných zbraní. Mnohokrát jsem to řekl a opakuji ještě jednou: jiný cíl být nemůže. Protože jaderná válka je nepřípustná,“ prohlásil Gorbačov.Mezi RF a USA platí v současné době dohoda START III, která omezuje počet pohotových jaderných bojových náloží na 1550 na každé straně, avšak jaderné hlavice, které mají ve výzbroji spojenci Washingtonu, tato smlouva nijak neomezuje. Administrativa Donalda Trumpa navrhla zapojit do rusko-amerických jednání o strategické stabilitě Čínu, v Pekingu ale prohlásili, že o to nemají zájem.V Ženevě 28. července proběhly konzultace Ruska a USA o strategické stabilitě. Schůzka se konala v rámci dohod prezidentů obou zemí o zahájení komplexního dialogu na téma strategické stability. Ruskou mezirezortní delegaci vedl náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov, a americkou – první náměstkyně ministra zahraničí USA Wendy Shermanová. Podle výsledků jednání MZV USA oznámilo, že konzultace byly odborné a obsažné. Strany se domluvily, že se koncem září znovu sejdou pro projednání strategické stability, a do té doby mají naplánované neformální konzultace.Jak oznámil Rjabkov, Rusko a USA se zatím nedohodly na tom, že na jednáních o strategické stabilitě budou projednávány obranné a útočné zbraně jak jaderné, tak i konvenční. Co se týče pravděpodobnosti zapojení ČLR do těchto jednání, označil ji náměstek ministra zahraničí RF za minimální. Podle jeho slov je čínská strana toho názoru, že RF a USA vlastní největší arzenály jaderných zbraní, a proto otázka zapojení do těchto úsilí Číny není v současné době ničím odůvodněna. Rjabkov zdůraznil, že Rusko respektuje tuto pozici ČLR. Vytýčil kromě toho také úplnou nepřipravenost nejbližších jaderných spojenců USA – Francie a Velké Británie – zapojit se do těchto jednání. Naopak, v poslední době byly znepokojivé prvky v pozici Londýna, který uvažuje spíše o zvýšení svého jaderného potenciálu, než o jeho zablokování a tím spíše snížení, řekl Rjabkov.

fakacpindos Pane, už jednou jste to posjal, nechte to prosím na jiných. Jste v propadlišti dějin, Západ s Vámi, dle způsobu sobě vlastnímu, vydupal. Varšavská smlouva v nenávratnu a "obranný" pakt NATO bují jak rakovina.... opakuji, nechte to na jiných. 5

bancafe Ale USA se chce s Ruskem dohodnout na tom, že Rusko má mít méně zbraní...Už se snaží tlačit na Čínu stejně, zakazuje jiným vlastnit zbraně , které mají sami. Pokud se všichni podřídí, USA podepíše smlouvu, počká až se všichni odzbrojí a pak je napadne a bude bojovat do posledního Čecha, Evropana, jen Moravaci se na ně vy... 4

