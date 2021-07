https://cz.sputniknews.com/20210731/havlicek-zkontroloval-bezpecnost-dukovan-pro-pripad-tornada-neco-pronesl-i-k-tendru-15329593.html

Havlíček zkontroloval bezpečnost Dukovan pro případ tornáda. Něco pronesl i k tendru

Nedávné tornádo na jižní Moravě se výrazně podepsalo na fungování jaderné elektrárny Dukovany. Museli tam zpřísnit bezpečnostní opatření a pořídit nové... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Zkontrolovat provedené postupy přijel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Média uvádí, že podle testů tornádo by úplně rozmetalo třeba ikonické dukovanské chladicí věže, a proto elektrárna proto musela okamžitě reagovat, aby zabezpečila chlazení reaktorů. V současné době jsou tam už dva speciální ventilátory. Jsou unikátní a stojí miliardu korun.„Byly by schopny nahradit chladící věže za předpokladu, že by byly poškozeny,“ zdůraznil Havlíček.Předpokládá se, že by mohly ustát zemětřesení až o síle šesti stupňů Richterovy škály i nejsilnější tornáda.Co se týče náhradního napájení klíčových zařízení elektrárny, v případě zničení infrastruktury by to měly zabezpečit výkonné generátory. Podle odborníků dokážou utáhnout provoz třeba 32 tisíc ledniček najednou.Mluvčí elektrárny Jiří Bezděk vyzdvihl, že je to stavěno na extrémní klimatické podmínky, i na tornáda, ta konstrukce okolo je dělána i proti létajícím předmětům.Kromě výše uvedených postupů byly za pomoci tisícovky železných kotev zpevněny stěny všech budov, aby lépe odolaly tornádu nebo zemětřesení. Navíc je instalováno pět nových satelitních telefonů, které by elektrárně měly zajistit spojení se světem, a to i v případě zkolabování veškerých mobilních sítí.Počítá se ovšem i s ochranou zaměstnanců. V dukovanské elektrárně je vybudováno hned sedm obřích podzemních krytů, do nichž se vejde 2450 lidí.„Dukovany jsou perfektně připraveny,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu.Havlíček zůstal se svou návštěvou spokojený, což potvrdil svým statusem na sociální síti, který doprovodil sérií fotografií.„Návštěva EDU v rámci programu pro veřejnost. Bezpečnost na vysoké úrovni, i proti živelným pohromám jako tornádo, představeny nedávné investice k dalšímu posílení odolnosti. Zájem účastníků o nový blok, ale i o vinohrad pod chladicími věžemi. Dobrá práce skupiny ČEZ,“ stojí na profilu ministra.Tendru by se měli dočkatTéma Dukovan je předmětem zájmu médií nejen s pohledu bezpečnosti. Server ČT 24 píše o tom, že obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany chtějí, aby vláda plnila termíny v přípravě nového jaderného bloku Dukovan.Předseda sdružení Energoregion Vladimír Měrka v pátek po mimořádné valné hromadě v Hrotovicích na Třebíčsku prohlásil, že pro region je výměna starého zařízení elektrárny za nové důležitá kvůli bezpečnosti i možným sociálním a ekonomickým dopadům. Energoregion sdružuje 130 obcí kolem Dukovan, v nichž žije skoro 100 tisíc lidí.Havlíček reagoval na výzvu tím, že toto jede stále přesně podle harmonogramu.Doplnil, že dodavatel bloku má být vybraný v příštím roce a další zhruba rok je čas na podepsání smlouvy.„To znamená, není ohroženo ani datum podpisu s dodavatelem ani datum, teď to zjednoduším, kopnutí do země, což je rok 2029,“ podotkl Havlíček.Ministr trvá na tom, že se spuštěním nového bloku do provozu se stále počítá v roce 2036.Podmínkou pro vyhlášení tendru je podle Havlíčka schválení zákona, který se teď ze Senátu vrátil do sněmovny, což by se podle něj mělo stát do konce září. Jedná se o takzvaný nízkouhlíkový zákon, jemuž se říká Lex Dukovany.„Okamžitě potom se vypíše ten tendr,“ poznamenal ministr.Zmiňme, že jaderná elektrárna Dukovany, jejíž výstavba byla realizována za účasti tehdejšího Sovětského svazu, má celkový výkon 2040 megawattů a pokrývá zhruba pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Čtyři výrobní bloky byly zprovozňované v letech 1985 až 1987.

