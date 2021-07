https://cz.sputniknews.com/20210731/jeste-se-vyfotte-jak-sedite-na-wc-kojici-hejdova-sdilela-foto-po-ockovani-a-nekteri-to-neunesli-15322060.html

„Ještě se vyfoťte, jak sedíte na WC.“ Kojící Hejdová sdílela foto po očkování a někteří to neunesli

„Ještě se vyfoťte, jak sedíte na WC.“ Kojící Hejdová sdílela foto po očkování a někteří to neunesli

Televizní a rozhlasová moderátorka Zorka Hejdová sdílela na Instagramu fotografii z očkování a k tomu dodala svůj komentář. Celý příspěvek vyvolal na síti... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

„Fotka na téma ‚co si myslím o očkování já. Vůbec tu nechci rozvíjet diskuze a nedej bože dohady na toto téma, protože toho je všude dost. Ani nejsem z těch, co by někoho chtěli přesvědčovat nebo tady apelovat, protože zodpovědnost za své zdraví a zdraví svého okolí má každý na svých vlastních bedrech…. ale říkala jsem si, že je fajn někdy vyjádřit svůj postoj. V otázce, která je teď aktuální a důležitá. Tak tady je. První dávka #done #vaccinated. PS: nepovedlo se…. Sonda do hlubin českého národa,“ napsala hvězda ve svém statusu.Pod příspěvkem se objevily stovky poznámek, v nichž lidé buď moderátorku podpořili, nebo naopak odsoudili.„Je to rozumné rozhodnutí, mě dnes začala svoboda (14 dnů po druhé dávce)“ uvedla svůj názor Monika Hilfová.„Zorko, souhlasím s tebou. Kolektivní imunita bude víc než potřeba. Chráním sebe, průběh i riziko přenosu nižší. Mám už 3 týdny po druhé dávce a nic mi nebylo ani z jedné. Věřím, že to bude pro všechny přínosem,“ vyslovil solidaritu sledující s nickem Ivča.„Těch antiočkovacích debilů je naštěstí jen menší část, ale jejich aktivita na síti je mnohonásobně vyšší než ostatních, takže to někdy vypadá, jako by jich bylo tři čtvrtě národa... Dobře ty, Zorko!“ podotkl Radek Beneš.Část diskuze se týkala současného stavu Zorky, které se na jaře narodilo dítě.„Kojící matka, co má hodně protilátek, si nechá píchnout jed do těla. Nechápu,“ nepodpořila celebritu Irena Nováková„Taky jsem přemýslela, zda jít nebo nejít, když stále kojím. Kolem očkování a kojení je pořád dost otázek. U nás se doporučuje očkovat i při kojení, v Británii ne,“ váhá Vendula Pospíšilová.Nicméně moderátorku podpořila část žen, které jsou v podobné situaci.„Mam pětiměsíčního prcka (zatím plně kojím) a minulý čtvrtek jsem už byla na druhé ‚tečce‘ a ani chvilku jsem neváhala, chráním nejen sebe ale i ostatní, a to je asi to nejmíň, co pro to můžu udělat,“ napsala janafa82.Nechyběly ani rozzlobené uživatelky Instagramu, některé z nich se odvážily pro razantní krok vůči profilu hvězdy.„Ještě se vyfoťte, jak sedíte na WC, to vám snad jediný chybí ve vašem albu. Přestávám Vás sledovat,“ zareagovala Kristina Pavlíková.„V první vlně se každý fotil s rouškou a teď s flastrem na rameni....jsem zvědavá, co bude hitem za půl roku,“ zajímá se Kateřina Nováková„Určitě lepší, než se fotit s umělými prsy, nafouklými rty nebo, že jsem právě na botoxu...“ padla odpověď na dotyčnou reakci od uživatelky se jménem Bianca.Zorka HejdováRodačka z Plzně Zorka Hejdová (rozená Kepková) svou kariéru zahájila v 18 letech v rozhlasové stanici Kiss Proton, kde v té době pracovala jako hosteska. Zde se také seznámila s Miroslavem Hejdou – svým budoucím manželem, který v této rozhlasové stanici pracoval jako moderátor.V roce 2009 začala moderovat ranní televizní pořad TV Nova Snídaně s Novou s jejím již bývalým kolegou Tomášem Krejčířem.Od roku 2014 moderovala tento pořad se svým manželem Miroslavem Hejdou, a to až do roku 2020.V současné době také pracuje jako moderátorka na rozhlasové stanici Frekvence 1, kde každé všední dopoledne pořádá rozhovory se zajímavými hosty.

