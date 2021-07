https://cz.sputniknews.com/20210731/megxit-to-neni-bezne-slovo-ktere-chuva-kate-a-williama-nesmi-rikat-pred-detmi-15337059.html

Megxit to není. Běžné slovo, které chůva Kate a Williama nesmí říkat před dětmi

Megxit to není. Běžné slovo, které chůva Kate a Williama nesmí říkat před dětmi

Při plnění svých královských povinností mají vévoda a vévodkyně z Cambridge jednu z nejlepších chův, která se může starat o prince George, princeznu Charlottu... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Existuje však jedno slovo, které má Maria zakázáno říkat, kdykoli se ocitne v přítomnosti královských dětí.Podle spisovatelky Louise Herenové, která strávila na Norland College čas kvůli výzkumu pro dokument, se studenti učí nikdy nepoužívat slovo „kid“, což je hovorové označení pro dítě, děti. Místo toho by mladí lidé měli být vždy označováni jako „children“ (děti) nebo jejich jmény.V rozhovoru pro Mirror řekla: „Slovo kid je zakázáno. Je to známka úcty k dětem jako jednotlivcům.“A přestože jsou třemi nejslavnějšími dětmi na světě, Louise věří, že George, Charlotte a Louis vedou normální život doma.„Bylo by to docela podobné jako u průměrných britských školáků,“ dodala.Podle zdroje to však není jediné pravidlo, které bylo v domácnosti u Williama a Kate stanoveno. Pro deník Sun uvedl: „Křik je s dětmi naprosto tabu a jakýkoli náznak vzájemného pokřikování se řeší přemístěním.“Když totiž děti zlobí, má královský pár jinou techniku na zklidnění než například poslání do pokoje. Jde o rozhovor na pohovce.

