Ministr obrany SR: Na zahraniční mise budou jezdit pouze vojáci očkováni proti covidu

Do zahraničních operací budou vysílání pouze vojáci očkování proti onemocnění covid-19. Slovenským médiím to potvrdil ministr obrany Jaroslav Naď. 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Resort obrany dodal vakcínu do očkovacích schémat. Povinná bude před odjezdem na misi kdekoli na světě.„Každý voják, který odchází do operací a misí, musí už dnes povinně podstoupit očkovací schéma. Dostává různé vakcíny na různé druhy onemocnění. My jsme zařadili i vakcínu proti covidu-19 mezi vakcíny, které musí být realizovány před odjezdem na každou operaci,“ Jaroslav Naď vysvětlil ministr.O povinném očkování vojáků působících doma resort podle Naďa neuvažuje.Avizované nasazení očkovaných vojáků v následující rotaci ocenilo podle šéfa obranného resortu i velení kyperské mise OSN UNFICYP. Poukázal na to, že neočkovaní vojáci zvyšují riziko nákazy u jiných.Většina vojáků podle šéfa resortu nemá s očkováním problém. Na Kypru už například dostali vakcínu přes 80 procent příslušníků slovenského kontingentu.

Zprávy

