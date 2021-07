Na Prostějovsku se srazily lokomotiva a vlak, dva lidé se zranili

https://cz.sputniknews.com/20210731/na-prostejovsku-se-srazily-lokomotiva-a-vlak-dva-lide-se-zranili-15334903.html

ČTK informuje o tom, že v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku dnes odpoledne došlo ke srážce lokomotivy s osobním vlakem. Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a... 31.07.2021, Sputnik Česká republika

Policejní mluvčí Miluše Zajícová uvedla, že v důsledku incidentu byli dva lidé zraněni. Podle jejích slov se jedná o cestujícího v osobním vlaku a strojvedoucího v samotné lokomotivě.Prvního převezli s poraněním hrudníku do prostějovské nemocnice, druhý s otřesem mozku byl letecky transportován do olomoucké nemocnice.Správa železnic uvedla, že vykolejily dva osobní vozy, vlak a lokomotiva se srazily ve stanici Němčice nad Hanou.České dráhy odhadují, že by mohl být provoz obnoven kolem 19:00.Zmiňme, že na konci května na Masarykově nádraží byl omezen provoz, protože jeden z vlaků o několik metrů projel návěstidlo. Cestujícím se nic nestalo. Jedna z cestujících médiím uvedla, že vlak prudce zabrzdil, ale nikdo nebyl zraněn.Loni 9. července si čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných.Podle údajů Drážní inspekce loni bylo evidováno 149 mimořádných událostí s nedovolenou jízdou vlaku nebo nedovoleným posunem, předloni byl počet stejný. Za letošní první pololetí tento ukazatel činí 82, což je o pět víc než před rokem.

